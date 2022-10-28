. Какие денежные приметы на каждый день недели помогут приумножить доход
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Какие денежные приметы на каждый день недели помогут приумножить доход

Какие денежные приметы на каждый день недели помогут приумножить доход

Приметы существуют с давних времен и даже со временем не теряют своей актуальности, так как успели доказать, что они работают. Наши предки вкладывали в них всю свою мудрость. В результате они помогают избежать различные неприятности, а заодно и улучшить свое финансовое положение. Оказывается, при помощи денежных примет каждый день недели можно сделать прибыльным.

Денежные приметы на каждый день недели

Взяв на вооружение некоторые приметы наших предков, можно приумножить свой капитал. Так почему бы не воспользоваться этим простым советом.

Понедельник

  • Не стоит давать деньги в долг в начале недели, так как вряд ли вам вернут ваши финансы.
  • Не надо планировать новые покупки в понедельник — они не принесут удовольствия.
  • Чтобы не остаться ни с чем, лучше не считать денежные сбережения в первый день недели.
  • Одолжив у соседей соль, можно привлечь финансовый успех на всю неделю вперед.

Вторник


  • Нельзя брать деньги в долг во вторник, так как есть риск на протяжении долгого времени проходить в долгах. Нельзя и давать финансы в долг — их вряд ли вернут.
  • Чтобы привлечь деньги, в кошелек надо положить финансовый оберег.
  • Если вы встретите именинника, который появился на свет во вторник, то ваше финансовое положение улучшится.
  • Можно подстричь ногти для привлечения финансового успеха, однако не стоит придавать им закругленную форму, так как деньги начнут быстро исчезать.

Среда

  • На протяжении всего дня надо ходить с монетой под пяткой — так вы привлечете финансы в свою жизнь.
  • Пожертвовав нищим деньги в среду, вы можете быть уверены в том, что финансы к вам вернутся в большем количестве.
  • Заговорив тесто на достаток, можно испечь пироги для своей семьи.
  • Можно тратить деньги на покупку важных вещей — согласно приметам, они прослужат долго.

Четверг

  • В четверг можно принять ванну с деньгами. Для этого достаточно бросить несколько монет в воду, и тогда финансовые проблемы будут вас обходить стороной.
  • Четверг идеально подходит для раздачи взятых в долг денег.

Пятница


  • Не стоит мыть голову в этот день, так как можно привлечь неприятности в плане финансов.
  • Людям, которые занимаются торговлей, важно продать любую вещь в этот день, и тогда продажи будут идти хорошо.
  • В кошелек можно положить талисман для привлечения богатства. Также этот день подходит для пересчета наличных, которые вы откладываете.

Суббота

  • Чтобы защитить свои накопленные средства от бездумных трат, подкупите домового. Для этого положите в мешочек монету и спрячьте его в углу дома.
  • Суббота идеально подходит для финансовых ритуалов. Их лучше проводить после уборки в доме.
  • Возвращаясь домой, разбросайте по дороге немного риса. Согласно приметам, он направляет деньги в дом.
  • Дорогостоящие покупки в первый выходной день считаются удачными.

Воскресенье

  • Не стоит давать деньги в долг и брать взаймы.
  • Все накопившиеся монеты лучше потратить — таким образом, вы откроете путь новым деньгам.
  • Поутру по дому лучше ходить босиком — так вы привлечете финансовый успех.
  • Чтобы не блокировать денежную энергетику, не стоит жадничать. Деньги не любят скупых людей.
# Общество Приметы
По материалам: rsute

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