. Китайский эксперт назвал стимул для сближения КНР с Россией
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Китайский эксперт назвал стимул для сближения КНР с Россией

Китайский эксперт назвал стимул для сближения КНР с Россией

Готовность Китая углублять контакты с Россией и выводить сотрудничество в различных областях на более высокую ступень, о чем в ходе телефонного разговора с главой МИД РФ Сергеем Лавровым заявил министр иностранных дел КНР Ван И, имеет твердое основание. Такую точку зрения местных экспертов приводит ресурс Global Times.

Обнародованная накануне Стратегия национальной безопасности США предусматривает борьбу с Китаем и сдерживание России. На это, разумеется, обратили внимание и в Пекине, и в Москве, сообщил изданию на условиях анонимности специалист в сфере международных отношений.

Навешивая такие ярлыки на КНР и РФ, Вашингтон пытается помешать развитию двух стран, нарушая тем самым их законные права. Все это сближает Китай и Россию, которым в ближайшие десять лет предстоит бороться с гегемонией и вседозволенностью Запада.

Поэтому совершенно естественно, что министр иностранных дел КНР подчеркивает необходимость взаимной поддержки друг друга в этой ситуации. Это поможет выстоять против нарастающего давления со стороны Соединенных Штатов, подчеркивает специалист.

Важно, что разговор между министрами состоялся сразу после завершения ХХ Съезда Компартии Китая. Тем самым была подчеркнут здоровый характер двусторонних отношений и нацеленность двух государств на развитие связей, пишет издание.

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По материалам: pnp.ru

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