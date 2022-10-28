. Команда InXile Entertainment в восторге от сотрудничества с Xbox — они уверены, что «ставки Microsoft окупятся»
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Команда InXile Entertainment в восторге от сотрудничества с Xbox — они уверены, что «ставки Microsoft окупятся»

Команда InXile Entertainment в восторге от сотрудничества с Xbox — они уверены, что «ставки Microsoft окупятся»


В последние годы компания Microsoft приобрела многие игровые студии, среди которых была и команда InXile Entertainment. За то время, что команда является частью Microsoft, они выпустили лишь один проект — это Wasteland 3, который начали разрабатывать еще задолго до поглощения.

В этом году команде InXile Entertainment исполняется 20 лет. Они опубликовали небольшой документальный фильм, где рассказали, в том числе, и про сотрудничестве с Xbox. По словам разработчиков из InXile Entertainment, изначально у них был страх, что Microsoft после поглощения студии заставит разработчиков заниматься проектами, которыми им не хочется. Но, как оказалось «Microsoft хотела, чтобы мы делали то, что у нас лучше всего получается». Команда отмечает, что поглощение со стороны Xbox позволило им полностью сконцентрироваться на играх — им дали полную творческую свободу. Студия считает, что «ставки Microsoft окупятся» при таком подходе к внутренним командам.

Стоит сказать, что сейчас нет официально анонсированных игр, которые находятся в разработке у InXile Entertainment. Но ходят слухи, что команда работает над игрой под кодовым названием Cobalt.


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# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

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