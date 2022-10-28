. Константин Богомолов оказался плохой женой, заявил депутат

Режиссер Константин Богомолов не побежал из России вслед за Ксенией Собчак. Ксения Собчак сбежала в Литву через Беларусь на фоне уголовного дела против нее и обыска в ее доме. Звезду, идущую пешком в спортивном костюме, сняли на камеру у границы. Ее сопровождал уверенный мужчина. И это был не ее муж Константин Богомолов. Сына Платона тоже с ведущей не было.«Режиссер Константин Богомолов оказался плохой женой. Вспомним, как Гарик Сукачев назвал Аллу Пугачеву «хорошей женой», когда она попросила признать себя иноагентом следом за мужем. Так вот, Константин Богомолов, любитель модернового театрального искусства, который явно связывает свою жизнь с Россией, а с Ксенией Собчак, хоть и жена — не церемонится, о чем неоднократно сообщали их общие знакомые, сказал, что он в Москве — и «вводит в состав новую молодую актрису», — написал в соцсетях Худяков. Он считает, что таким образом режиссер подал сигнал «старой жене» Ксении Собчак и похвалил его за поступок.