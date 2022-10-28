. Константин Богомолов оказался плохой женой, заявил депутат
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Константин Богомолов оказался плохой женой, заявил депутат

Константин Богомолов оказался плохой женой, заявил депутат
Режиссер Константин Богомолов не побежал из России вслед за Ксенией Собчак. Ксения Собчак сбежала в Литву через Беларусь на фоне уголовного дела против нее и обыска в ее доме. Звезду, идущую пешком в спортивном костюме, сняли на камеру у границы. Ее сопровождал уверенный мужчина. И это был не ее муж Константин Богомолов. Сына Платона тоже с ведущей не было.
«Режиссер Константин Богомолов оказался плохой женой. Вспомним, как Гарик Сукачев назвал Аллу Пугачеву «хорошей женой», когда она попросила признать себя иноагентом следом за мужем. Так вот, Константин Богомолов, любитель модернового театрального искусства, который явно связывает свою жизнь с Россией, а с Ксенией Собчак, хоть и жена — не церемонится, о чем неоднократно сообщали их общие знакомые, сказал, что он в Москве — и «вводит в состав новую молодую актрису», — написал в соцсетях Худяков. Он считает, что таким образом режиссер подал сигнал «старой жене» Ксении Собчак и похвалил его за поступок.
# Шоу-бизнес Богомолов Константин
По материалам: z-aya

Последние новости

Летчик Ярошенко рассказал о принципах будущей работы в Общественной палате
Летчик Ярошенко рассказал о принципах будущей работы в Общественной
Даня Милохин платил сумасшедшие деньги за съемную квартиру, которую убил
Даня Милохин платил сумасшедшие деньги за съемную квартиру, которую
Константин Богомолов оказался плохой женой, заявил депутат
Константин Богомолов оказался плохой женой, заявил депутат
Очередной зарубежный банк перестал обслуживать карты «Мир»
Очередной зарубежный банк перестал обслуживать карты «Мир»
Президент ФРГ заявил об эпохальном разрыве в отношениях с Россией
Президент ФРГ заявил об эпохальном разрыве в отношениях с Россией
Польша обнародовала полный список репарационных требований к Германии
Польша обнародовала полный список репарационных требований к Германии
Подборка людей, не отличающихся умом и сообразительностью (14 фото)
Подборка людей, не отличающихся умом и сообразительностью (14 фото)
RoboQuest в Game Pass на приставках Xbox выйдет в январе 2023 года
RoboQuest в Game Pass на приставках Xbox выйдет в январе 2023 года
Доктор Мясников назвал распространенную ошибку при лечении насморка
Доктор Мясников назвал распространенную ошибку при лечении насморка
Салибеков с новой пассией отдыхает в изоляторе
Салибеков с новой пассией отдыхает в изоляторе
Сохраняем полезные свойства: как заготовить свежую зелень на зиму
Сохраняем полезные свойства: как заготовить свежую зелень на зиму
Медсестра хосписа раскрыла способ избавиться от страха смерти
Медсестра хосписа раскрыла способ избавиться от страха смерти

Топ на сегодня

Фил Спенсер считает, что сегодняшняя метавселенная — это просто «плохие игры»
Фил Спенсер считает, что сегодняшняя метавселенная — это просто
Внимание магнитные бури: график геоударов в ноябре 2022 года
Внимание магнитные бури: график геоударов в ноябре 2022 года
"Будут капать миллионы": вместо обещанного бара Настя Ивлеева получила многомиллионный иск в суд
"Будут капать миллионы": вместо обещанного бара Настя
Канье Уэста заподозрили в восхищении Гитлером
Канье Уэста заподозрили в восхищении Гитлером
В ДНР прокомментировали выступление Путина на «Валдае»
В ДНР прокомментировали выступление Путина на «Валдае»

Еще по теме

Константин Богомолов застукал Ксению Собчак за изменой
Константин Богомолов рассказал о своей эмиграции
Константин Богомолов рассказал о жизни с Ксенией Собчак
Богомолов рассказал о наказании для венчавшего их с Собчак батюшки