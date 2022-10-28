. Константин Богомолов положил глаз на молодую актрису
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Константин Богомолов положил глаз на молодую актрису

Константин Богомолов положил глаз на молодую актрису
Худяков считает, что режиссер Константин Богомолов бросил Ксению Собчак ради молодой. Политик Роман Худяков приятно был удивлен поступку режиссера Константина Богомолова, который не только не рванул из России вслед за женой Ксенией Собчак, но и успел подобрать ей замену. Об этом супруг светской львицы иронично сообщил публике, практически подняв на смех ведущую.
Худяков заметил, что Богомолов «явно связывает свою жизнь с Россией». Режиссер, по словам политика, рассказал, что остался в столице, продолжает работу в театре и «вводит в состав новую молодую актрису». «Явный сигнал «старой и немолодой жене» — мне, мол, не до тебя, у меня «новая молодая актриса», ее надо «ввести в состав» — надеюсь, что спектакля. А молодец Константин Богомолов!» — похвалил худрука Худяков.
# Шоу-бизнес Богомолов Константин
По материалам: z-aya

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