. Константина Богомолова разносят в пух и прах, считает Семчев

О режиссере Константине Богомолове рассказал Александр Семчев. Александр Семчев сотрудничает с худруком Театра на Малой Бронной Константином Богомоловым и отзывается о нем положительно. При этом актер отмечает, что некоторые коллеги в пух и прах разносят режиссера. Семчев познакомился с Богомоловым много лет назад. Актер гордится тем, что ему выпала возможность проявить свои таланты в Театре на Малой Бронной, которым руководит супруг скандально известной Ксении Собчак. «Знакомство произошло в стенах Художественного театра лет десять назад. Сидели на летней веранде кафе в Камергерском переулке, разговаривали, и он предложил мне роль в спектакле «Идеальный муж». С тех пор продолжается наше сотрудничество. Режиссер он, по-моему, замечательный. Он умен, образован, начитан, прекрасно разбирает материал: как классику, так и современную драматургию. С ним бывает непросто, поскольку я человек ленивый, а Константин Юрьевич — режиссер очень требовательный. Не все принимают его постановки, кто-то разносит их в пух и прах. Многие на этом основании не любят лично Богомолова. Но прежде чем огульно судить о человеке, его нужно поближе узнать, познакомиться как с его работами, так и с ним лично, если, конечно, он позволит», — поделился 53-летний Александр Львович.По словам Семчева, в его окружении находятся люди, ненавидящие режиссера за его непростой нрав. Но сам актер уверен — именно таким должен быть по-настоящему творческий человек. «Богомолов — сложный человек, он авторитарен. Но при всем том очень тонко чувствующий человек. Он отзывчивый, все прекрасно понимает, видит людей насквозь, тонкий психолог, умеет себя преподнести, знает, как это делается. Это то, что касается его человеческих качеств. Раскрывается ли он? Нет, не раскрывается, наверное, это ему и не нужно. Про то, насколько ярок он как режиссер, насколько ни на кого не похож, я уже сказал», сказал Александр Семчев «Каравану историй». Напомним, сегодня Александр Семчев, которому за год удалось похудеть вдвое, работает в нескольких культурных учреждениях. Помимо постановок в Театре на Малой Бронной, его можно также увидеть в спектаклях МХТ, Театре Наций.