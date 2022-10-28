. Ксения Собчак может стать обвиняемой, считает депутат
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Ксения Собчак может стать обвиняемой, считает депутат

Ксения Собчак может стать обвиняемой, считает депутат
Худяков считает, что ведущую и журналистку Ксению Собчак могут обвинить в организации преступной группы. Политик считает, что светская львица вскоре может стать обвиняемой в деле о вымогательстве. Роман Худяков рассказал в своих соцсетях, что Ксения Собчак в скором времени может сменить свой статус. В настоящий момент она проходит в деле о вымогательстве подозреваемой, однако люди, которые с ней работали, якобы активно дают показания, которые могут повлиять на судьбу ведущей.
«Поскольку ее сотрудники активно валят медиаперсону, очень скоро из подозреваемой она может быть переквалифицирована в обвиняемую и объявлена в розыск по линии интерпола. Возможна и «организация преступного сообщества», когда «вымогательство осуществлялось по предварительному сговору группой лиц» — и там сидеть тогда – не пересидеть, если любая из стран ее выдаст российской Фемиде — та же Турция, с которой у нас налажены такие контакты», — написал в своем телеграме Худяков. Он считает, что Собчак лучше быстрее вернуться в страну и дать показания, поскольку и в эмиграции к ней настроены не очень позитивно.
# Шоу-бизнес Собчак Ксения
По материалам: z-aya

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