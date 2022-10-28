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Кто родился 28 октября

Кто родился 28 октября

Дмитрий Юрьевич Горицкий (52 года), член Комитета Совета Федерации по Регламенту и организации парламентской деятельности. Работал в ПАО «Запсибкомбанк». Являлся заместителем губернатора Тюменской области. Неоднократно избирался депутатом Тюменской областной Думы.

С мая 2021 года представляет в Совете Федерации законодательный (представительный) орган государственной власти Тюменской области.

А ещё в этот день родились:

Алексей Владимирович Ерхов (62 года), Чрезвычайный и Полномочный Посол РФ в Турецкой Республике. Работал в посольствах в Марокко, Египте, Израиле. Являлся советником-посланником Посольства России в Сирии, генеральным консулом Российской Федерации в Стамбуле. Возглавлял Департамент Ситуационно-кризисный центр МИД России.

В июне 2017 года Алексей Ерхов Указом Президента РФ был назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом РФ в Турецкой Республике.

Олег Борисович Добродеев (63 года), генеральный директор ФГУП «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Работал на Центральном телевидении Гостелерадио СССР, в Российской государственной телевизионной и радиовещательной компании «Останкино».

В начале 1990-х годов Олег Добродеев стал одним учредителей телекомпании НТВ, в 1997-2000 годах занимал должность генерального директора компании. В январе 2000 года возглавил Всероссийскую государственную телевизионную и радиовещательную компанию (ВГТРК).

Сергей Владиславович Сазонтьев (1946-2011), российский актёр театра и кино. Народный артист РФ. Был актёром театра «Современник», Московского драматического театра им. М. Н. Ермоловой и МХТ им. А. П. Чехова. Среди его театральных ролей, Чувалов в «Не стреляйте в белых лебедей», Тальберг в «Днях Турбиных», Почтмейстер в «Ревизоре», Панкрацио в «Венецианском антикваре», брат Верность в «Кабале святош».

В кино Сергей Сазонтьев сыграл в более 60 фильмах и сериалах: «Пропавшая экспедиция», «Следствие ведут знатоки: Полуденный вор», «Россия молодая», «Есенин» и др.

Роман Григорьевич Виктюк (1936-2020), российский театральный режиссёр. Народный артист РФ. Работал в театрах Львова, Киева, Калинина (Твери), Вильнюса и Москвы. Осуществлял театральные поставки в крупнейших российских и зарубежных театрах.

Режиссёр создал более 120 спектаклей, среди которых — «Украденное счастье» (МХАТ), «Анна Каренина» (Театр им. Вахтангова), «Служанки» («Сатирикон»), «Федра» (Театр на Таганке).

В 1991 году Роман Виктюк основал и возглавил первый в России частный театр — «Театр Романа Виктюка».

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По материалам: pnp.ru

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