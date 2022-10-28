. Кузнецова расскажет, какие стандарты введут для оказания качественной психологической помощи

К внесению в Госдуму подготовлен законопроект «О психологической помощи», в котором хотят обязать психологов получать соответствующее образование и закрепить понятие «психологическая тайна». Кроме этого, будет создан реестр психологов, благодаря которому граждане смогут легче найти нужного им специалиста. В ходе видеоинтервью в пресс-центре «Парламентской газеты» 28 октября вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова расскажет, на кого направлен этот документ и что он изменит в работе психологов.

Кроме того, парламентарий расскажет, насколько важно получать сегодня качественную социальную помощь детям и родителям, проживающим на вновь присоединенных территориях; какие меры поддержки получат семьи с детьми в 2023 году и сколько денег на это будет выделено из бюджета; как будет решен вопрос с обучением ребят, проживающих на новых территориях; какие изменения планируется внести в законопроект против пропаганды ЛГБТ ко второму чтению; какие инициативы разрабатываются в Госдуме по пресечению буллинга в школах.

Мероприятие начнется в 14:30. Трансляцию можно будет посмотреть на сайте «Парламентской газеты» и в группе издания в соцсети «ВКонтакте». Онлайн- и видеовопросы можно присылать по адресу press-center@pnp.ru