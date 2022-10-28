. Лариса Андерсен рассказала, чем не стоит заниматься в период удачи
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Лариса Андерсен рассказала, чем не стоит заниматься в период удачи

Лариса Андерсен рассказала, чем не стоит заниматься в период удачи
Астролог Лариса Андерсен предсказала, что ждать от луны в знаке стрельца 2023. Луна в знаке зодиака Стрелец с 13:54 27-ого по 16:21 29-ого (время московское). ♐Луна в Стрельце делает нас более оптимистичными, добродушными, дружелюбными. Появляется авантюризм и чрезмерная вера в свои возможности. ✅ Луна в Стрельце расширяет горизонты наших возможностей, дарует удачу начинаниям. ☝️Благоприятный период для начала новых дел, им будет сопутствовать удача, для принятия важных решений, для общения и путешествий. Хорошо для  новой работы,  новых проектов, расширения сферы деятельности, представления своих идей, поиска спонсоров. Можно улаживать юридические и правовые вопросы, обращаться в суд, в государственные учреждения, в различные фирмы, заниматься общественными и официальными делами, выступать перед публикой. В эти дни составляйте и подавайте по инстанциям заявления, заявки, просьбы, завязывайте новые нужные знакомства, укрепляйте старые связи. Можно начинать новые дела - они принесут вам пользу и выгоду. Очень успешно пройдут дальние поездки и командировки, контакты с зарубежными странами и партнёрами. 🙋‍♀️Хорошее время для проведения презентаций и праздников. Хорошо для любого активного отдыха, особенно в хорошей компании, или всей семьей, для туристических походов, дальних путешествий, конного спорта, вылазок на природу, на шашлыки, для любой физической активности, спорта, фитнеса. ❌ Не рекомендуется заниматься делами, связанными с землей или строительством. ❤️ Удачно для новых знакомств и дружеского общения. Но не верьте всем словам и обещаниям: под Луной в Стрельце люди обещают больше, чем могут выполнить. Хорошо для романтических свиданий, прогулок под луной. 🌝Когда Луна находится в Стрельце, усиливается эффект омолаживающих процедур.
# Шоу-бизнес Андерсен Лариса
По материалам: z-aya

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