. Лазер неодимовый, что дает и где купить

Вадим Карасев

Косметологические услуги прочно вошли в жизнь современного человека. При этом очень много людей, делая татуировки в молодости, не знают, как легко избавиться от них в зрелости. На помощь придет неодимовый лазер.

Это сложное устройство со специальными датчиками. Основным рабочим элементом установки служит кристалл алюмо-иттриевого граната. Бомбардируя кристаллическую решетку граната ионами неодима, добиваются стойкого уровня инфракрасного излучения, которое выжигает ненужные элементы в поверхностных слоях эпидермиса, очищая кожу от внесенных красок или естественных пятен пигментации.

Подробнее о функциях устройства

Неодимовый лазер – это очень надежный аппарат, работающий в облегченном режиме. Поэтому, несмотря на внушительную стоимость, от 100 до 300 тысяч рублей и выше, приобретение окупится со значительной прибылью, благодаря многолетнему сроку службы. Чтобы покупка была рентабельной, необходимо обеспечить достаточную нагрузку клиентов. Таким образом, прибор целесообразно иметь косметологическим салонам, особенно в крупных городах.

Лазерное устройство на основе неодима справляется со многими проблемами кожных покровов. Для получения заявленного результата, нужно проводить лечение курсом, от 3 до 17 сеансов, под строгим наблюдением врача. Основные лечебные процедуры, выполняемые неодимовым лазером:

удаление татуировок любой глубины и расцветки;



выведение перманентного макияжа;



омоложение кожи лица;



лечение сосудистых звездочек;



очищение эпидермиса от родинок и пигментных пятен.



Прибор излучает стандартную длину волны 1064 нм. Но специальные линзы и светофильтры расширяют этот параметр еще на два показателя: 1320 и 532 нм. Каждый вариант излучения наиболее эффективен для своих конкретных задач.

Престижный интернет-магазин с большим выбором предложений

Московская онлайн-площадка Ap-cosmetics предлагает лучшие неодимовые лазеры напрямую от изготовителя. Основу продукции составляет бренд ScinOne, пользующийся уважением профессиональных косметологов. Подобные установки успешно функционируют даже в элитных столичных салонах.

Ap-cosmetics служит официальным дилером производителя, благодаря чему предлагает приемлемые расценки на весь модельный ряд, а также, длительные гарантийные обязательства. В выборе конкретного экземпляра оперативно помогут опытные консультанты торговой площадки.