. Летчик Ярошенко рассказал о принципах будущей работы в Общественной палате

Вадим Карасев

Летчин Ярошенко рассказал, что будет работать в ОП по принципу «своих не бросаем»

Летчик Константин Ярошенко заявил, что его будущая работа в Общественной палате (ОП) будет строиться по принципу «своих не бросаем». Об этом он рассказал в беседе с «Газетой.Ru» в пятницу, 28 октября.

По словам Ярошенко, который был включен в состав ОП по указу президента России Владимира Путина, на новой должности он планирует заниматься правозащитной повесткой на международном уровне.

«Я бы хотел поддерживать эту линию и принцип "своих не бросаем", которыми последовательно действуют и наш президент, и наша страна для всех граждан, которые оказались в тяжелой ситуации будь то в Дальнем Зарубежье, Ближнем Зарубежье или на Украине, где сейчас наши ребята, этот принцип нужно его в дальнейшем развивать», — пояснил собеседник издания.

Он также отметил, что хотел бы противостоять двойным стандартам коллективного Запада, в частности США, в области соблюдения прав человека и правосудия.

Кроме того, отметил Ярошенко, он собирается помогать российским гражданам, которые оказались в сложной ситуации, например, попали в плен или под арест на территории недружественного государства. «Если бы нужна была моя реальная помощь, прямо сейчас бы сел и поехал, чтобы наших граждан вызволить, наших солдат и ребят, которые попали в тяжелую ситуацию», — подчеркнул он.

Указ о назначении Ярошенко членом ОП был опубликован и вступил в силу ранее 28 октября.

В мае 2010 года Ярошенко задержали в Либерии по обвинению в организации контрабанды наркотиков. Его доставили в США, где в 2011 году признали виновным и приговорили к 20 годам лишения свободы. Из них россиянин провел в заключении 12 лет.

27 апреля 2022 года Ярошенко обменяли на американца Тревора Рида. Обмен состоялся на территории Турции.