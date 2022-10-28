. Мария Шукшина рассказала, как поддерживает молодость

55-летняя актриса Мария Шукшина изрядно похудела в последнее время и выглядит помолодевшей. Мария Шукшина в мае 2022 года отметила 55-летие. Глядя на актрису, сложно поверить, что она давно разменяла шестой десяток. Сама звезда сериала «МакМафия» признается — в ее преображении ничего удивительного нет. Она просто раз в месяц ходит к косметологу. Мария Шукшина родила четверых детей, она дважды бабушка. Актриса успевает и выходить на сцену, и сниматься в кино, и заниматься общественной работой. А еще не забывает быть красивой. Недавно звезда появилась на светской премьере. Тогда-то гости отметили, как сильно похорошела актриса. Она похудела и стала выглядеть заметно моложе. «Когда мне нужно перед съемками или перед премьерой, просто не ем и все. Как Майя Плисецкая говорит: «Меньше надо жрать!»» — цитирует Шукшину «КП».Шукшина также рассказала, что у нее появилось больше времени на себя, так как все ее дети стали взрослыми. В 2023 году младшие сыновья актрисы окончат школу. 17-летние близнецы Фома и Фока решили не идти по стопам звездной матери, чему она несказанно рада. «Все актеры охраняют своих детей и как-то оберегают от этого, потому что грязи очень много», — считает звезда. А еще она обожает своего младшего внука Марка. В 2018 году Фрейя Зильбер родила ребенка от старшего сына актрисы Макара Касаткина. «Он с папой живет. Где-то пару дней в неделю в выходные видимся. Он отличается от всех моих детей каким-то умом и сообразительностью», — поделилась Мария.