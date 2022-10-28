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Матвиенко: МПА СНГ доказала готовность оперативно реагировать на геополитические изменения

Матвиенко: МПА СНГ доказала готовность оперативно реагировать на геополитические изменения

Межпарламентская Ассамблея СНГ за 30-летнюю историю доказала умение оперативно реагировать на геополитические изменения. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на 54-м пленарном заседании МПА СНГ, которое проходит в Самарканде, сообщает «Вместе-РФ».

По мнению парламентария, сейчас, когда происходит глобальная трансформация миропорядка, как никогда велика объединяющая роль Содружества.

«За 30 лет своей истории МПА СНГ не раз доказывала свою эффективность, востребованность, готовность, а главное — умение оперативно реагировать на геополитические изменения, адаптироваться к новым реалиям, не снижая при это ни темпов, ни объема, ни качества своей работы», — отметила Матвиенко.

Она также выразила уверенность, что и дальнейшая работа МПА будет отличаться конструктивным подходом к решению задач, а также общим стремлением к укреплению сотрудничества и взаимной поддержки.

Как ранее сообщала «Парламентская газета», Президент России Владимир Путин заявил, что для противодействия попыткам вмешательства во внутренние дела стран СНГ нужно активнее вскрывать и пресекать работу зарубежных спецслужб, нацеленную на дестабилизацию обстановки в странах — участницах Содружества.

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По материалам: pnp.ru

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