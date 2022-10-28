. Медведев отреагировал на желание Польши возместить военные потери при СССР

Вадим Карасев

Медведев назвал польский МИД дегенератами из-за требований компенсаций военных потерь

На заявление МИД Польши о желании возместить военные потери при СССР можно реагировать двояко. Об этом заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале, назвав дегенератам представителей польского внешнеполитического ведомства.

«На польских дегенератов из МИДа, требующих от России компенсации "военных потерь", можно реагировать двояко», — сказал он.

Медведев объяснил, что, во-первых, можно им подготовить счет за то, что СССР передал Польше во времена социализма. По мнению политика, «это сотни миллиардов долларов».

Во-вторых, считает он, можно сказать, «чтобы они подтерлись своим поганым расчетом». Также он заметил, что туалетная бумага в Евросоюзе сильно подорожала из-за санкций.

Ранее стало известно, что МИД Польши подготовил список требований к ФРГ за ущерб от Второй мировой войны, которые Варшава планирует возместить за счет новых немецких репараций в размере 6 триллионов 220 миллиардов 609 миллионов злотых (примерно 1,3 триллиона долларов) компенсации жертвам немецкой агрессии и членам их семей.

Позднее в министерстве заявили о намерении потребовать от России возмещения ущерба и военных потерь, понесенных от действий СССР в годы Второй мировой войны.