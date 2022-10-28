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МИД Франции прокомментировал слова Путина о противостоянии России и Запада

МИД Франции прокомментировал слова Путина о противостоянии России и ЗападаМИД Франции не согласился со словами президента Путина о борьбе России и Запада на УкраинеСюжетСпециальная военная операция на Украине

В МИД Франции не согласились с словами президента России Владимира Путина, заявившего в ходе пленарной сессии клуба «Валдай», что спецоперация на Украине является следствием борьбы с доминированием Запада. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на слова официального представителя МИД Франции Анн-Клер Лежандр.

«То, что пытается сделать Владимир Путин, — это вернуть нас к ситуации, когда мы возвращаемся в логику военных блоков. А мы хотим избежать подобного разделения мира», — прокомментировала дипломат.

Ранее Путин заявил, что причиной начала специальной военной операции на Украине стало расширение НАТО и игнорирование Минских соглашений.

Признать независимость республик Донбасса и бросить было бы неприемлемо, подчеркнул глава государства. Кроме того, президент заявил, что спецоперация России на Украине является результатом украинского государственного переворота.

# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

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