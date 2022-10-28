. Минюст России включил Bookmate в реестр иноагентов

Вадим Карасев

Министерство юстиции России включило в реестр СМИ-иноагентов сервис Bookmate

Министерство юстиции России включило в реестр СМИ-иноагентов ирландскую компанию — владельца сервиса для чтения книг по подписке Bookmate, ее директора Андрея Баева и директора по маркетингу Алексея Докучаева. Соответствующий документ размещен на сайте ведомства.

Bookmate в 2010 году основали британец Саймон Данлоп и россиянин Виктор Фрумкин. Штаб-квартира компании расположена в Дублине.

Ранее Минюст России расширил реестр СМИ-иноагентов за счет трех человек. Соответствующий документ размещен на сайте ведомства. В список вошли журналисты Евгения Альбац и Дмитрий Алешковский, а также писатель Дмитрий Быков.

