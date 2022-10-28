. Мыло, сода или тальк: как с помощью повседневных средств убрать неприятный запах из обуви

Многие сталкиваются с неприятным запахом в обуви, от которого порой невозможно избавиться. Однако есть одно народное средство, которое поможет устранить такую проблему, для этого потребуется воспользоваться обычным мылом.

Причины появления неприятного запаха из обуви

Многие знают, что основная причина неприятного запаха из обуви кроется в потливости ног. Бывает и так, что сильный запах особо слышится только из одного ботинка, а от другого он не исходит. В таком случае причиной являются стельки. Одни могут впитывать пота больше, а другие меньше. Это приводит к появлению и размножению бактерий.

Если вовремя не установить и не устранить причину, то в будущем все это может привести к серьезным проблемам, которые касаются здоровья ног. Именно поэтому важно всегда следить за гигиеной своих ног.

Повседневные средства по избавлению от неприятного запаха в обуви

Мыло





По возвращении домой, разувшись, многие могут замечать, что от их обуви исходит не совсем приятный аромат. Чтобы его устранить, потребуется внутрь положить кусочек мыла.

Его можно оставить в обуви на всю ночь, мыло придаст приятный аромат. Для таких целей хорошо подойдет парфюмированное мыло.

Пищевая сода





Соду можно назвать настоящим убийцей запахов. Она есть у всех, причем стоит недорого. Главным ее преимуществом является то, что она обладает полезными качествами. Она не только чистит, но и хорошо абсорбирует. Сода может поглощать любые запахи и влажность. Именно поэтому ее можно смело применять для избавления от неприятного аромата, исходящего из обуви. Потребуется лишь добавить одну столовую ложку в ботинки и оставить ее на всю ночь.

Тальк

Тальк оказывает такое же действие, как и сода. Впитывая влажность, он поглощает все запахи. Его тоже можно насыпать в каждый туфель и оставить на всю ночь, а утром высыпать. Тальком еще можно натереть ступни — и тогда ноги не будут потеть.

Цитрусовые

Цитрусовые тоже помогут решить проблему неприятного запаха, который исходит от обуви. Потребуется взять кожуру с лимона либо апельсина и поместить в обувь на всю ночь.





Масло чайного дерева

Это масло обладает дезинфицирующими свойствами и считается самым эффективным. Его можно приобрести в любой аптеке или в больших супермаркетах. При этом оно не столь дорогое и весьма доступное. Масло чайного дерева можно использовать не только для обуви, но еще и в качестве дезинфектора для рук.

Для избавления от запаха из обуви потребуется капнуть пару капель масла на стельки. Достаточно делать так пару раз в неделю. Помимо устранения неприятного запаха, масло позволит предотвратить появление и распространение бактерий.

Лаванда и шалфей

Эти растения отлично справляются с любыми запахами. Потребуется всего лишь пару листиков шалфея или лаванды поместить в каждый ботинок и поставить на свежий воздух на всю ночь, чтобы они смогли проветриться. После этого в ней можно ходить весь день — и никаких запахов не появится.





Профилактика появления неприятного аромата из обуви

Чтобы неприятный аромат из обуви больше не появлялся, необходимо делать следующее:

своевременно сушить и регулярно чистить обувь;

проводить обработку специальными средствами;

носить носки только из натуральных материалов;

регулярно менять стельки, их можно стирать и сушить;

хранить обувь в сухом месте.

Придерживаясь всех рекомендаций, удастся избавиться от неприятных запахов из любой обуви.