. Необычные способы использования монтажной пены: зачем запенивать ванну

О свойствах монтажной пены известно всем. Сегодня ни одна стройка или ремонт помещения не обходится без ее использования. Ее уникальные свойства позволяют решать большой спектр задач, связанных с герметизацией, тепло- и звукоизоляцией, монтажом и фиксацией конструкций. Но, помимо использования в строительстве, монтажная пена находит различные универсальные применения в быту.

Ремонт машин

Владельцы старых автомобилей, для которых неважен их внешний вид, нередко используют монтажную пену для ремонта. С ее помощью можно заделать в автомобиле любые дыры, починить прогнившие пороги или крылья, выровнять, а потом отшлифовать поверхности.





Устранение неровностей в бетонной стене

В бетонных стенах зданий, из-за частых перепадов температур, могут образовываться трещины, которые легко заделываются монтажной пеной.





С ее помощью можно не только заполнить образовавшееся пространство в стене, но и надежно зафиксировать стороны. Для этого трещину заливают монтажной пеной, после высыхания срезают ножом лишнее, штукатурят и выравнивают поверхность стены.

Реставрация гипсокартона





При повреждении стены или декоративной конструкции из гипсокартона, монтажную пену используют так же, как и в случае с бетонной стеной. В образовавшееся повреждение заливают пену, подсушивают, срезают лишнее, шпатлюют и выравнивают поверхность.

Приклеивание отвалившейся кафельной плитки

Отвалившуюся кафельную плитку можно приклеить к стене при помощи монтажной пены.





Это намного быстрее и удобнее, чем разводить специальный клей, наносить его определенным слоем на плитку и стену, затем ждать, когда он высохнет. Монтажная пена легко выравнивается по поверхности и сохнет мгновенно.

Утепление ванны

Металлическую ванну легко утеплить, чтобы она в два раза дольше сохраняла высокую температуру воды.





Для этого ее внешнюю поверхность полностью заливают монтажной пеной, а для улучшения внешнего вида обшивают ее пенопластом или другим подходящим материалом.

Перевозка или пересылка хрупких предметов

Для того чтобы хрупкие предметы безопасно перенесли дальнюю дорогу, их можно зафиксировать в коробке при помощи монтажной пены.





Для этого вещи упаковываются в полиэтилен, плотно ставятся в коробку, а все пространство между ними заливается монтажной пеной.