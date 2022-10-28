. Необычные способы использования монтажной пены: зачем запенивать ванну
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Общество » Необычные способы использования монтажной пены: зачем запенивать ванну

Необычные способы использования монтажной пены: зачем запенивать ванну

Необычные способы использования монтажной пены: зачем запенивать ванну

О свойствах монтажной пены известно всем. Сегодня ни одна стройка или ремонт помещения не обходится без ее использования. Ее уникальные свойства позволяют решать большой спектр задач, связанных с герметизацией, тепло- и звукоизоляцией, монтажом и фиксацией конструкций. Но, помимо использования в строительстве, монтажная пена находит различные универсальные применения в быту.

Ремонт машин

Владельцы старых автомобилей, для которых неважен их внешний вид, нередко используют монтажную пену для ремонта. С ее помощью можно заделать в автомобиле любые дыры, починить прогнившие пороги или крылья, выровнять, а потом отшлифовать поверхности.


Устранение неровностей в бетонной стене

В бетонных стенах зданий, из-за частых перепадов температур, могут образовываться трещины, которые легко заделываются монтажной пеной.


С ее помощью можно не только заполнить образовавшееся пространство в стене, но и надежно зафиксировать стороны. Для этого трещину заливают монтажной пеной, после высыхания срезают ножом лишнее, штукатурят и выравнивают поверхность стены.

Реставрация гипсокартона

 


При повреждении стены или декоративной конструкции из гипсокартона, монтажную пену используют так же, как и в случае с бетонной стеной. В образовавшееся повреждение заливают пену, подсушивают, срезают лишнее, шпатлюют и выравнивают поверхность.

Приклеивание отвалившейся кафельной плитки

Отвалившуюся кафельную плитку можно приклеить к стене при помощи монтажной пены.


Это намного быстрее и удобнее, чем разводить специальный клей, наносить его определенным слоем на плитку и стену, затем ждать, когда он высохнет. Монтажная пена легко выравнивается по поверхности и сохнет мгновенно.

Утепление ванны

Металлическую ванну легко утеплить, чтобы она в два раза дольше сохраняла высокую температуру воды.


Для этого ее внешнюю поверхность полностью заливают монтажной пеной, а для улучшения внешнего вида обшивают ее пенопластом или другим подходящим материалом.

Перевозка или пересылка хрупких предметов

Для того чтобы хрупкие предметы безопасно перенесли дальнюю дорогу, их можно зафиксировать в коробке при помощи монтажной пены.


Для этого вещи упаковываются в полиэтилен, плотно ставятся в коробку, а все пространство между ними заливается монтажной пеной.

# Общество Лайфхаки
По материалам: rsute

Последние новости

Россиянам рассказали о новой мошеннической схеме в Telegram
Россиянам рассказали о новой мошеннической схеме в Telegram
Необычные способы использования монтажной пены: зачем запенивать ванну
Необычные способы использования монтажной пены: зачем запенивать ванну
Байден прокомментировал слова Путина о ядерном ударе
Байден прокомментировал слова Путина о ядерном ударе
Владимир Путин высоко оценил вклад Сергея Собянина в развитие Москвы
Владимир Путин высоко оценил вклад Сергея Собянина в развитие Москвы
Юпитера в Рыбах с 28 октября по 19 декабря 2022 года: что нас ждет в этот период
Юпитера в Рыбах с 28 октября по 19 декабря 2022 года: что нас ждет в
Издательство Ubisoft отчиталось за прошедшее полугодие и рассказало об успехах своих игр
Издательство Ubisoft отчиталось за прошедшее полугодие и рассказало
Путин: Исторический период безраздельного доминирования Запада завершается
Путин: Исторический период безраздельного доминирования Запада
Российские банки решили устанавливать терминалы для карт «Мир» за границей
Российские банки решили устанавливать терминалы для карт «Мир» за
Реальную боеготовность армии США поставили под вопрос
Реальную боеготовность армии США поставили под вопрос
Двухэтажный лифт, построенный на склоне скалы в Китае
Двухэтажный лифт, построенный на склоне скалы в Китае
Украинских беженцев решили выгнать из шотландского отеля накануне холодов
Украинских беженцев решили выгнать из шотландского отеля накануне
Разведчик рассказал о пресекаемых попытках ВСУ зайти в ЛНР
Разведчик рассказал о пресекаемых попытках ВСУ зайти в ЛНР

Топ на сегодня

Сечин сообщил о сохранении у BP прав акционера «Роснефти»
Сечин сообщил о сохранении у BP прав акционера «Роснефти»
Какой-то странный аппарат перед нами
Какой-то странный аппарат перед нами
Гороскоп от Анжелы Перл на 28 октября 2022 года: каким знакам зодиака стоит задуматься о будущем
Гороскоп от Анжелы Перл на 28 октября 2022 года: каким знакам зодиака
В двух российских регионах допустили «трудовую мобилизацию» студентов
В двух российских регионах допустили «трудовую мобилизацию» студентов
Фил Спенсер считает, что сегодняшняя метавселенная — это просто «плохие игры»
Фил Спенсер считает, что сегодняшняя метавселенная — это просто

Еще по теме

Для чего используют монтажную пену и как она работает
В России мужчина залил себе в желудок монтажную пену
Улитка для сада из монтажной пены
Аварийную многоэтажку на Ямале "отремонтировали" монтажной пеной