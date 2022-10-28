. Нюша поделилась забавными кадрами семейной фотосессии

Певица Нюша с юмором показала, как ее семья готовилась к съемке, и что получилось в результате. Анна Шурочкина, более известная под псевдонимом Нюша, воспитывает двоих детей от бизнесмена Игоря Сивова. Дочери певице Симбе три года, а сыну Саффрону — десять месяцев. После рождения второго ребенка артистка стала редко делиться семейными кадрами. На днях певица решила опубликовать «неидеальное» фото вместе с мужем и детьми. Нюша разместила в личном блоге фотографию, на которой вся семья смотрит в камеру, а потом показала процесс подготовки к съемке.«Ожидание/реальность», — подписала публикацию артистка. Одним из первых на снимок отреагировал Игорь Сивов. Супруг певицы поставил эмодзи в виде красного сердца.В свою очередь поклонники осыпали пару множеством комплиментов. Они отметили, что попадали в похожую ситуации при подготовке к фотоссесии. Пользователи добавили, что хотят больше семейного контента, особенно с маленьким сыном. Однако не обошлось и без критики. Хейтеры напомнили, что недавно Нюша говорила об измене. «Ни одна уважающая себя мадам не простит измену … расход в любом случае у них будет», — категорично заявил подписчик. Напомним, в сентябре певица рассказала, что пережила предательство в отношениях. Как отметила Нюша, она не хотела бы погружаться в подробности, однако считает, что важно говорить об изменах, поскольку они происходят в жизни многих людей. «Бывает по-разному, не могу посоветовать, как поступать. Но уверена, что такие ситуации можно переживать и использовать, чтобы выйти на новый уровень. Это важно и нужно делать в силу разных ситуаций», — пояснила артистка.