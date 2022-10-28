. Новый трейлер с геймплеем Turnip Boy Robs A Bank, игра будет в Game Pass
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Новый трейлер с геймплеем Turnip Boy Robs A Bank, игра будет в Game Pass

Новый трейлер с геймплеем Turnip Boy Robs A Bank, игра будет в Game Pass


В этом году подписка Game Pass пополнилась игрой Turnip Boy Commits Tax Evasion. Проект получил неплохую популярность, во многом из-за довольно интересного сюжета. А летом этого года создатели Turnip Boy Commits Tax Evasion анонсировали сиквел проекта — игру Turnip Boy Robs A Bank, которая тоже сразу после релиза станет частью подписки Game Pass.

Даты выхода у игры Turnip Boy Robs A Bank пока нет, ее планируют выпустить в 2023 году. Но зато разработчики опубликовали новый трейлер с геймплеем Turnip Boy Robs A Bank. Видео можно посмотреть ниже, и, исходя из него, вторая часть обещает еще больше жестокости, но при этом геймплей сильно не изменится.


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# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

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