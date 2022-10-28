. Очередной зарубежный банк перестал обслуживать карты «Мир»
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Очередной зарубежный банк перестал обслуживать карты «Мир»

Очередной зарубежный банк перестал обслуживать карты «Мир»Киргизский банк KICB отказался работать с картами российской платежной системы «Мир»

«Кыргызский инвестиционный кредитный банк» (KICB) заявил о прекращении обслуживания карт российской платежной системы «Мир». Об этом кредитная организация сообщает в пресс-релизе на своем сайте.

«Уведомляем, что с 27 октября 2022 года банк временно приостанавливает обслуживание карт платежной системы "Мир"», — указано в объявлении.

KICB стал седьмым банком в Киргизии, который отказался работать с картами «Мир». Ранее с аналогичными объявлениями выступили банки «Кыргызстан», «Бакай-банк», «Доскредобанк», «Компаньон», «Банк Азии», а также государственный банк страны «Айыл-банк». Карты российской платежной системы продолжает принимать местный Finka Bank.

Перестали обслуживать карты российской платежной системы также крупные банки Турции, Вьетнама и Армении, а в Казахстане и Таджикистане кредитным организациям разрешили самостоятельно принимать решения об использовании карт «Мир».

Соответствующая реакция зарубежных банков последовала за заявлением Минфина США о потенциальном введении блокирующих санкций за поддержку использования карт за пределами России. 15 сентября Управление по контролю за иностранными активами США (OFAC) выпустило разъяснение, что финансовые организации не из Штатов, заключающие с оператором российской платежной системы «Мир» НСПК какие-либо соглашения, могут оказаться вовлечены в действия по обходу американских санкций.

# Экономика Экономика
По материалам: lenta.ru

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