. Офтальмолог назвал повод срочно обратиться к врачу

Вадим Карасев

Офтальмолог Дементьев рассказал о простом тесте для определения риска развития глаукомы

Офтальмолог Дмитрий Дементьев в эфире программы «О самом главном» на телеканале «Россия 1» назвал повод, при котором необходимо срочно обратиться к врачу. Выпуск передачи доступен на платформе «Смотрим».

Специалист предложил зрителям в студии пройти простой тест, чтобы определить, есть ли у них глаукома или риски развития этого заболевания. «Закрываем глаз правой рукой, к носу ставим палец [левой руки] и смотрим прямо перед собой», — сказал он и добавил, что такие же действия нужно проделать и со вторым глазом.

По словам Дементьева, если в обоих случаях палец было видно, то со зрением все в порядке, а если в одном или в двух случаях палец видно не было, то это указывает на необходимость срочно записаться на прием к специалисту.

«Тот, кто не видит палец, сразу же [идет] к офтальмологу проверять внутриглазное давление, делать тест на определение полей зрения и делать компьютерную томографию для определения, что происходит со зрением», — порекомендовал врач.

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