. Олег Газманов рассказал о свадьбе сына

Певец Олег Газманов вышел из себя от вопросов о сыне. Артист очень устал от вопросов о том, когда же его сын Родион создаст семью. 41-летний певец уже много лет находится в поиске идеальной невесты, но никак не может расстаться со статусом завидного холостяка. Совсем недавно Родион вывел в свет новую избранницу — фигуристую модель из Санкт-Петербурга. Незадолго до этого он расстался с возлюбленной, которой он готовился сделать предложение руки и сердца. Артист уже даже купил кольцо, но вручить его не успел. Он понял, что их отношения, продлившиеся пять лет, больше «не работают». Газманов-старший спокойно относится к тому, что его наследник откладывает момент женитьбы. При этом его приводит в недоумение повышенное внимание публике к личной жизни Родиона. На днях народный артист вскипел, когда услышал от журналиста очередной вопрос о свадьбе сына.Звездный отец заверил, что Родион женится тогда, когда «ему будет плохо одному». Он попросил представителей СМИ отстать от его сына, которому и так хорошо живется. «Чего пристали с этими вопросами? Ему хорошо живется! Когда ему будет плохо одному, он женится! Чего это вас тема так всех волнует!», — цитирует Газманова источник «ProZvezd». Напомним, что Газманов-старший построил крепкий брак не с первой попытки. Свою нынешнюю жену Марину он встретил в 1997 году, когда был еще женат на матери Родиона. Вероятно, сын артиста боится повторить ошибку отца, поэтому так тщательно выбирает себе жену.