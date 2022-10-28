. Особенности эксплуатации экструзионно-выдувного оборудования
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Особенности эксплуатации экструзионно-выдувного оборудования


Экструзионно-выдувная машина представляет собой высокопроизводительный рабочий агрегат для производства емкостей. Работа оборудования основана на применении технологии экструзии, предполагающей литье под давлением и выдув изделий из полихлорвинила, ПВД/ПНД и других термопластичных полимеров.

Метод формования используется для производства пластиковой тары под различные жидкости: технические, лекарственные, косметические, парфюмерные, пищевые, нефтехимические, сельскохозяйственные, лакокрасочные и др.

Принцип работы машины

Технология, на которой основана работа экструзионно-выдувного оборудования, включает в себя два основных этапа: создание заготовки из расплавленного полимера и его выдувание под высоким давлением. Делается это в литьевой форме, что позволяет придать емкости нужную конфигурацию и размеры.

Этапы технологического процесса

  • Исходный материал дробится.
  • Измельченный полимер расплавляется до нужной консистенции.
  • Из расплавленного сырья формируется заготовка и подается в раздвижную пресс-форму.
  • Заготовка раздувается под высоким давлением сжатого воздуха.
  • Готовое изделие остывает и его вынимают из формы.
  • Вручную или с помощью специального устройства удаляется облой (наплывший пластик).
  • Выдувание под высоким давлением обеспечивает полым изделиям равномерную толщину стенки и нужную форму.

Особенности эксплуатации экструзионно-выдувных установок

Работа машин, производящих полимерную продукцию методом экструзионного выдува, полностью безотходная. Автоматическое управление основано на микропроцессорной системе, что обеспечивает контроль качества на всех производственных этапах.

Потребление энергоресурсов в среднем составляет 35 кВт. Применение технологии экструзионно-выдувного формования позволяет изготавливать емкости различного объема (до 2 000 л). Оборудование компактно и не требует задействования больших площадей.

Выдувные машины могут иметь гидро-, пневмо- или электропривод. Количество потоков (одновременно формируемых заготовок) — до 8 ручьев. Усилие смыкания пресс-форм — до 150 кН.

С помощью специальных приспособлений можно производить тару усложненной конструкции — с прозрачной полосой, ручками или двойными стенками.

По типу головок, участвующих в формировании заготовок, выдувные установки бывают экструзионными (с возможностью регулирования толщины стенок емкостей) и соэкструзионными (создающими на изделии прозрачную полосу).

Преимущества электрооборудования

  • Возможность интеграции в информационные системы, производственные линии и системы автоматического (дистанционного) управления.
  • Бесшумность. Агрегаты работают тихо, обеспечивая комфортные условия работы на производстве.
  • Экономия сырья. В машинах данного типа используется сервоуправляемый контроль, более точный в сравнении с пневматическим и гидравлическим оборудованием.
  • Отсутствие масла. Чистое производство наиболее актуально для производителей пищевой, фармацевтической и косметической продукции.
  • Долгий срок службы пресс-форм. Процесс смыкания в электрических выдувных машинах проходит более деликатно, что предотвращает износ плоскостей смыкания.
  • Простота обслуживания. Диагностика и техобслуживание установок не требуют серьезных затрат времени и денежных средств.

Купить надежную, производительную экструзионно-выдувную машину с официальной гарантией и дальнейшим техническим аудитом можно на сайте компании «Интерпласт». Специалисты подберут эффективное решение для оснащения полимерного производства с учетом заданных эксплуатационных характеристик.


# Строительство

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