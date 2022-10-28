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Парень использовал нейросеть, чтобы показать, как бы выглядели принцессы Диснея в мире Тима Бёртона

Парень использовал нейросеть, чтобы показать, как бы выглядели принцессы Диснея в мире Тима Бёртона

Всем хорошо знакомы диснеевские мультики, где частыми героями становятся милые принцессы с головокружительной внешностью. Но что было бы, если эти милые дамы были не персонажами добрых сказок для детей, а чего-то помрачнее? На этот вопрос решил ответить один любопытный человек по имени Джим Найтингейл.

Автор обратился к нейросети Jasper Al, чтобы узнать, как бы выглядели диснеевские красавицы, если бы над их образом потрудился сам Тим Бёртон. Получились страшно красивые ведьмочки!

Принцесса Анна из мультика «Холодное сердце»

Белль, «Красавица и Чудовище»

Эльза, «Холодное сердце»

Рапунцель

А как насчёт ещё одной не менее обворожительной Рапунцель с шикарными волосами?

Мулан

Жасмин, «Аладдин»

Моана

Принцесса Мерида из мультфильма «Храбрая сердцем»

Тиана, «Принцесса и лягушка»

Аврора, «Спящая красавица»

Желание автора взглянуть на принцесс Диснея глазами Тима Бёртона было вызвано приближающимся праздником — Хэллоуином. Ведь какой ещё день в календаре, как не 31 октября, станет отличным поводом, чтобы насмотреться ужасов на ночь. А ещё это отличное время, чтобы дать волю своей фантазии и украсить свои апартаменты. Смотрите, как круто уже некоторые это сделали!

Ещё одна красавица Аврора

От милой внешности принцессы Авроры не осталось и следа!

Белоснежка

Русалочка Ариэль

Таких роковых красоток только и отправлять сниматься в известные фильмы ужасов. Хотя кто-то это уже давно сделал за нас, представив диснеевских модниц настоящими злодейками.

Золушка

А тут можно найти героев «Гарри Поттера», которые тоже были изображены в стиле Тима Бёртона. Гермиона Грейнджер вышла настоящей красавицей!

# Интересное
По материалам: twizz

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