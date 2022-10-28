. Перерывов в выплате алиментов детям мобилизованных не будет
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Перерывов в выплате алиментов детям мобилизованных не будет

Перерывов в выплате алиментов детям мобилизованных не будет

 Группа сенаторов и депутатов Госдумы подготовила проект поправок в законодательство, которые позволят приостанавливать исполнительное производство в отношении мобилизованных с момента их призыва, при этом эта мера не коснется выплат алиментов детям. Об этом первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ирина Рукавишникова рассказала в своем Telegram-канале.

В число авторов инициативы вошли в том числе сенаторы Андрей Турчак, Андрей Клишас, а также депутаты Госдумы Анна Кузнецова, Павел Крашенинников и Василий Пискарев (все — «Единая Россия»).

Рукавишникова назвала предложение парламентариев «очень нужным» и подчеркнула, что в случае его принятия не будет остановлена выплата алиментов детям, а также возмещение вреда в связи со смертью кормильца.

Между тем 28 октября «Парламентская газета» сообщила, что в Госдуму внесли соответствующий законопроект. Предполагается, что мера поддержки призывников вступает в действие с момента их призыва.

Как пояснил Турчак, между этим и фактическим попаданием на фронт может пройти много времени, хотя в этот период не предусмотрена приостановка исполнительных производств. Разработанная инициатива направлена на решение этой проблемы.

Между тем, как передала «Парламентская газета», министр обороны Сергей Шойгу доложил Президенту РФ Владимиру Путину о завершении выполнения задачи кампании частичной мобилизации по призыву 300 тысяч человек в ряды армии.

# Политика / Главные новости Политика
По материалам: pnp.ru

Последние новости

Бывший главред «Газеты.Ru» погибла в Крыму
Бывший главред «Газеты.Ru» погибла в Крыму
Эксперт рассказал о важности создания комфортной регуляторной среды
Эксперт рассказал о важности создания комфортной регуляторной среды
Певица Нюша может попрощаться со своей карьерой
Певица Нюша может попрощаться со своей карьерой
Константина Богомолова разносят в пух и прах, считает Семчев
Константина Богомолова разносят в пух и прах, считает Семчев
Вера Брежнева скоро докатится до ресторанной певички
Вера Брежнева скоро докатится до ресторанной певички
Анна Банщикова раскрыла секрет своей фамилии
Анна Банщикова раскрыла секрет своей фамилии
Электрика за 20 тысяч
Электрика за 20 тысяч
США решили не вводить "потолок цен" на российскую нефть до выборов в Конгресс
США решили не вводить "потолок цен" на российскую нефть до
В Deathloop на Xbox Series X | S исправили проблему с работой Quick Resume
В Deathloop на Xbox Series X | S исправили проблему с работой Quick
Генри Кавилл рассказал о зависимости
Генри Кавилл рассказал о зависимости
Известный комик рассказал об удивившей его после переезда в Москву вещи
Известный комик рассказал об удивившей его после переезда в Москву
В «Ленкоме» отреагировали на предложение отправить артистов театра в агитбригады
В «Ленкоме» отреагировали на предложение отправить артистов театра в

Топ на сегодня

Фил Спенсер считает, что сегодняшняя метавселенная — это просто «плохие игры»
Фил Спенсер считает, что сегодняшняя метавселенная — это просто
Внимание магнитные бури: график геоударов в ноябре 2022 года
Внимание магнитные бури: график геоударов в ноябре 2022 года
"Будут капать миллионы": вместо обещанного бара Настя Ивлеева получила многомиллионный иск в суд
"Будут капать миллионы": вместо обещанного бара Настя
Канье Уэста заподозрили в восхищении Гитлером
Канье Уэста заподозрили в восхищении Гитлером
В ДНР прокомментировали выступление Путина на «Валдае»
В ДНР прокомментировали выступление Путина на «Валдае»

Еще по теме

За неуплату алиментов могут лишить права на поддержку со стороны повзрослевших детей
В Совфеде одобрили наделение судебных приставов правом задерживать должников по алиментам
Алименты будут индексировать по обращению судебных приставов
Россиянам разрешили использовать герб на одежде