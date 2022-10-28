. Перерывов в выплате алиментов детям мобилизованных не будет

Группа сенаторов и депутатов Госдумы подготовила проект поправок в законодательство, которые позволят приостанавливать исполнительное производство в отношении мобилизованных с момента их призыва, при этом эта мера не коснется выплат алиментов детям. Об этом первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ирина Рукавишникова рассказала в своем Telegram-канале.

В число авторов инициативы вошли в том числе сенаторы Андрей Турчак, Андрей Клишас, а также депутаты Госдумы Анна Кузнецова, Павел Крашенинников и Василий Пискарев (все — «Единая Россия»).

Рукавишникова назвала предложение парламентариев «очень нужным» и подчеркнула, что в случае его принятия не будет остановлена выплата алиментов детям, а также возмещение вреда в связи со смертью кормильца.

Между тем 28 октября «Парламентская газета» сообщила, что в Госдуму внесли соответствующий законопроект. Предполагается, что мера поддержки призывников вступает в действие с момента их призыва.

Как пояснил Турчак, между этим и фактическим попаданием на фронт может пройти много времени, хотя в этот период не предусмотрена приостановка исполнительных производств. Разработанная инициатива направлена на решение этой проблемы.

Между тем, как передала «Парламентская газета», министр обороны Сергей Шойгу доложил Президенту РФ Владимиру Путину о завершении выполнения задачи кампании частичной мобилизации по призыву 300 тысяч человек в ряды армии.