. Перспективы Европы по замене российского газа на американский оценили

Вадим Карасев

Bloomberg: американский СПГ не заменит российский газ для Европы следующей зимой

Американских поставок сжиженного природного газа (СПГ) не хватит, чтобы полностью заменить российский газ в Европе следующей зимой и помочь региону избежать дефицита топлива. Так оценило перспективы агентство Bloomberg.

В настоящее время американский газ составляет 40 процентов импорта СПГ странами Европы, а в апреле-сентябре 2023 года поставки вырастут на девять миллиардов кубометров по сравнению с аналогичным периодом этого года. Однако потери ЕС от прекращения импорта российского газа в случае остановки поставок через оставшийся украинский маршрут могут составить 20 миллиардов кубометров.

Ситуация с газом следующей зимой принципиальным образом будет отличаться тем, что в этом году Россия успела поставить значительные объемы газа, а сокращение импорта началось лишь в конце лета. Следующей зимой дефицит поставок станет более очевидным, указывает агентство.

Мощностей США не хватит, чтобы покрыть потребности региона, хотя на данный момент американские производители уже поставляют около 60 процентов СПГ именно в Европу, что также провоцирует нехватку газа в самих США. Но даже если импорт из США сохранится в прежнем объеме, Европе удастся заполнить газовых хранилища к отопительному сезону 2023-2024 годов лишь на 70 процентов против 94 процентов в настоящее время.

Ключевым фактором в удержании поставок газа из США в Европу на максимальных уровнях также остается цена. Если в Китае произойдет ослабление ограничений, введенных из-за коронавируса, это может повысить спрос на СПГ в Азии и сделать этот рынок более премиальным по сравнению с европейским. Тогда больше СПГ могут начать направлять в Азию, а не в Европу.

Для преодоления газового кризиса «США необходимо будет расширить свои экспортные мощности СПГ, а ЕС необходимо будет расширить свои импортные мощности в течение следующих нескольких лет», указывает Bloomberg со ссылкой на Rystad Energy. Но сейчас возможности США для наращивания поставок остаются ограниченными из-за сбоя в реализации СПГ-проекта Freeport в Техасе, и увеличить свои экспортные возможности страна сможет только в 2024 году со следующей волной СПГ-проектов, заключает агентство.

В России ранее признали, что Европе удалось почти полностью заменить российский газ. Как заявил глава «Новатэка» Леонид Михельсон, поставки СПГ в Европу выросли на 65 процентов, дополнительный объем, прошедший через регазификационные терминалы, достигает 43 миллиарда кубометров, в том числе 29 миллиардов — из США. Однако дополнительная нагрузка на рынок СПГ в следующем году составит 60-70 миллионов тонн, поэтому следующие две зимы станут намного более тяжелыми для европейцев, чем нынешняя.