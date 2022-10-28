. Певица Нюша может попрощаться со своей карьерой

Отец певицы Нюши высказал опасения о будущем своей дочери. Владимир Шурочкин стал продюсером дочери, когда ей было всего 14 лет. Он написал для наследницы горячие хиты, сделав ее знаменитостью. Но, выйдя замуж, певица практически перестала выступать. После рождения второго ребенка Нюша забросила концертную деятельность и уже достаточно долго не выходит на сцену, о чем очень сожалеет ее отец, давший ей путевку на большую сцену. Владимир Шурочки, бывший солист «Ласкового мая», считает, что дочь охладела к артистической карьере. Но что с этим делать, он не может сказать. Ранее он думал, что после рождения детей она возьмет небольшую паузу, но годы идут, а ничего не меняется. «Если долго не подпитывать информационное пространство, если пауза затянется, карьеру можно загубить. Надеюсь, что сейчас у нее такой период, и он пройдет».Он считает, что Нюша могла просто наиграться и забросить артистическую карьеру, так как стартовала раньше многих нынешних артистов. Первые хиты у нее появились уже в 14-15 лет, как и полноценная гастрольная жизнь. В том, что происходит, Шурочкин винит и себя, так как «рано окунул дочь в мир шоу-бизнеса». Возможно, в какой-то момент выступления превратились для дочки в рутину, именно поэтому она с таким удовольствием занимается семьей и счастлива быть мамой. «И потом, когда человек добивается всего абсолютно самостоятельно, он, наверное, больше это ценит. А я, как отец, старался Аню оберегать от грязи, стрессов. Мы же своим детям всегда хотим соломку подстелить. У них в этом случае, конечно, ощущение ценности совершенно другое. Может быть, моя ошибка заключается в том, что я не пытался до нее все доносить. Обидно и жалко. Столько сил и времени на это потрачено», цитирует мужчину «AIF.RU». Отметим, что второго ребенка, сына, исполнительница родила в 2021 году. У них с мужем Игорем Сивовым уже есть дочь Серафима. Пара живет то в Дубае, то в Москве.