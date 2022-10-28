. Польша обнародовала полный список репарационных требований к Германии

Вадим Карасев

Польское правительство опубликовало официальный список требований к Германии в части репараций и компенсаций. Ранее Берлин уже отвергал требования Варшавы в выплате репараций.

Согласно списку, Польша требует от ФРГ возмещения материальных и нематериальных убытков в размере 6,2 трлн злотых - порядка $1,3 трлн. Также в перечне указана компенсация причиненного ущерба жертвам немецкой агрессии и оккупации и членам их семей. Варшава просит Берлин принять меры по возвращению культурных ценностей, похищенных из Польши и находящихся в Германии.

Страна намерена вернуть активы и обязательства своих государственных банков и кредитных учреждений, разграбленных немецким государством в период с 1939 по 1945 годы. Власти настаивают на обеспечении полной реабилитации убитых активистов довоенного польского меньшинства и компенсации потери польских организаций в Германии, сотрудничества с Польшей по сохранению памяти польских жертв Второй мировой войны.

В числе требований также обеспечение полного урегулирования сегодняшнего статуса поляков и лиц польского происхождения в ФРГ, восстановление их статуса национального меньшинства, в частности в вопросе преподавания родного языка. Также власти Польши хотят, чтобы немецкое правительство приняло эффективные меры по представлению немецкому обществу "истинной картины войны и ее последствий", особенно вреда и ущерба, нанесенного республике и ее гражданам.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц намекнул на пересмотр границ между ФРГ и Польшей после того, как Варшава потребовала от Берлина выплаты репараций.

Вслед за Польше репараций от Германии захотела и Греция. Министр иностранных дел Греции Никос Дендиас заявил по итогам встречи с польским коллегой Збигневом Рау в Варшаве, что вопрос о выплате Германией репараций Афинам за военные преступления в годы двух мировых войн до сих пор открыт. Берлин же настаивает на обратном. Греция не исключает решения вопроса в международных судах.