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Польша выбрала компанию из США для постройки первой АЭС

Польша выбрала компанию из США для постройки первой АЭСМинэнерго США: Польша выбрала американскую компанию Westinghouse для постройки первой АЭС

Власти Польши выбрали компанию для строительства своей первой атомной электростанции — ей стала американская электротехническая компания Westinghouse. Об этом заявила министр энергетики США Дженнифер Грэнхолм, передает РИА Новости.

«Я бы хотела поделиться новостью: премьер-министр Польши (Матеуш) Моравецкий только что сообщил, что Польша выбрала правительство США и компанию Westinghouse для реализации первой части своего проекта в атомной сфере», — сообщила Грэнхолм.

По ее словам, реализация проекта обойдется в 40 миллиардов долларов. «Это хорошая новость», — резюмировала министр.

В сентября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев в декабре намерен начать поставлять в Польшу электроэнергию с Хмельницкой атомной электростанции (ХАЭС), расположенной на западе Украины. При этом он уточнил, что поставки электроэнергии в Польшу возможны «при сохранении нормального контроля Украины над Запорожской атомной станцией».

# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

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