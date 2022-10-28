. Постпред России рассказал о благодарности руководства мусульманских стран
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Россия » Постпред России рассказал о благодарности руководства мусульманских стран

Постпред России рассказал о благодарности руководства мусульманских стран

Постпред России рассказал о благодарности руководства мусульманских странПостпред России в ОИС Абдулатипов: арабский мир благодарен России за ее принципиальность

Руководство большинства мусульманских стран благодарно России за проявление принципиальности и противостояние угрозам Запада. Об этом рассказал постоянный представитель России в Организации исламского содружества (ОИС) Рамазан Абдулатипов РИА Новости.

Он отметил, что простые граждане арабо-мусульманского мира также выражают признательность наравне с представителями власти. По словам Абдулатипова, население ценит твердую позицию России в вопросах мировой политики. «Ливийцы, сирийцы, иракцы и многие другие мне прямо говорят: "Мы уважаем Россию и ее президента Путина за проявленную принципиальность во всем мире"», — сообщил он.

Абдулатипов добавил, что во время поездки генерального секретаря ОИС Хусейна Ибрагима Таха в Россию снова подтвердилась схожесть позиций обеих сторон по многим вопросам международных отношений. Он также подчеркнул, что это визит и сопутствующие ему переговоры «открывают новые перспективы сотрудничества между Россией и исламским миром».

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил о намерении России продолжать помогать Сирии бороться с террористическими группировками. Он также напомнил о всех приложенных усилиях для освобождения сирийской территории от террористов.

# Россия Россия
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Постпред России рассказал о благодарности руководства мусульманских стран
Постпред России рассказал о благодарности руководства мусульманских
Догазификация как механизм по сути своей бессрочна
Догазификация как механизм по сути своей бессрочна
Новинки или проверенный плейлист: какие песни выбрать
Новинки или проверенный плейлист: какие песни выбрать
Уникальную Xbox Series X в дизайне A Plague Tale: Requiem показали на видео
Уникальную Xbox Series X в дизайне A Plague Tale: Requiem показали на
Путин заявил, что новые центры мирового развития уже могут успешно конкурировать с Западом
Путин заявил, что новые центры мирового развития уже могут успешно
Девочка, страдающая алопецией получила в подарок парик
Девочка, страдающая алопецией получила в подарок парик
Офтальмолог назвал повод срочно обратиться к врачу
Офтальмолог назвал повод срочно обратиться к врачу
В США завершили расследование стрельбы с участием Алека Болдуина
В США завершили расследование стрельбы с участием Алека Болдуина
Владимир Познер высказался об своем исчезновении из эфира Первого канала
Владимир Познер высказался об своем исчезновении из эфира Первого
Секреты счастливой любви для рожденных в год Кролика
Секреты счастливой любви для рожденных в год Кролика
Запад упрекнули в слабом представлении о событиях на Украине
Запад упрекнули в слабом представлении о событиях на Украине
Россияне потратили на успокоительные 19 миллиардов рублей в 2022 году
Россияне потратили на успокоительные 19 миллиардов рублей в 2022 году

Топ на сегодня

Сечин сообщил о сохранении у BP прав акционера «Роснефти»
Сечин сообщил о сохранении у BP прав акционера «Роснефти»
Гороскоп от Анжелы Перл на 28 октября 2022 года: каким знакам зодиака стоит задуматься о будущем
Гороскоп от Анжелы Перл на 28 октября 2022 года: каким знакам зодиака
В двух российских регионах допустили «трудовую мобилизацию» студентов
В двух российских регионах допустили «трудовую мобилизацию» студентов
Фил Спенсер считает, что сегодняшняя метавселенная — это просто «плохие игры»
Фил Спенсер считает, что сегодняшняя метавселенная — это просто
Невероятно жестокая драка
Невероятно жестокая драка

Еще по теме

Глава Дагестана сообщил, что подает в отставку
СМИ узнали о задержании брата экс-главы Дагестана
Абдулатипов раскрыл свою роль в примирении России и Турции
Глава Дагестана Рамазан Абдулатипов собрался уйти в отставку