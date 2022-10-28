. Президент: Россия не бросает вызов Западу. Россия отстаивает свое право на существование

Вадим Карасев

Президент РФ Владимир Путин во время выступления на пленарной сессии XVIII заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай" заявил, что наша страна не бросает вызов Западу, а отстаивает свое право на существование.

Глава государства отметил, что Россия не собирается становиться гегемоном.

"Прогресс состоит не в том, чтобы идти в одном направлении, а в том, чтобы исходить все поле, составляющее поприще исторической деятельности человечества, во всех направлениях", — сказал Путин.

При этом национальный лидер подчеркнул: Россия, будучи самостоятельной и самобытной цивилизацией, никогда не считала себя врагом Запада.

Он также заявил, что народы мира не станут закрывать глаза на политику принуждения.

"У США ошибочная политика — в никуда просто", — сказал Путин.