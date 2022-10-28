«Проект – 1922. Выставка к столетию окончания Гражданской войны в России»
Сегодня, 20:39 Вадим Карасев
Выставка представляет собой шесть плакатов уникального дизайна в газетной стилистике эпохи (разворот газеты – 2 полосы).
Плакаты содержат концентрированную информацию о людях, событиях, датах и фронтовой статистике Гражданской войны 1918-1922 гг.
Плакаты могут высланы всем желающим бесплатно, для размещения и проведения мероприятий.
Для дальнейшей информации: https://vk.com/public210226703
Если хотите разместить выставку у себя!
Почта ipr555(гав)yandex.ru
*при поддержке #росмол #росресурс