. «Проект – 1922. Выставка к столетию окончания Гражданской войны в России»

Вадим Карасев

Выставка представляет собой шесть плакатов уникального дизайна в газетной стилистике эпохи (разворот газеты – 2 полосы).

Плакаты содержат концентрированную информацию о людях, событиях, датах и фронтовой статистике Гражданской войны 1918-1922 гг.

Плакаты могут высланы всем желающим бесплатно, для размещения и проведения мероприятий.

Для дальнейшей информации: https://vk.com/public210226703

Если хотите разместить выставку у себя!

Почта ipr555(гав)yandex.ru

*при поддержке #росмол #росресурс