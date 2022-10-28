. Путин: Исторический период безраздельного доминирования Запада завершается
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Путин: Исторический период безраздельного доминирования Запада завершается

Путин: Исторический период безраздельного доминирования Запада завершается

Президент РФ Владимир Путин во время выступления на пленарной сессии XVIII заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай" заявил, что Запад теряет свое лидирующее положение и безраздельное доминирование.

Президент РФ отметил, что европейцы считают, что они лучше других.


"За таким высокомерием они не замечают, что стали периферией, вассалами", — сказал Путин.

Национальный лидер заявил, что сейчас происходит смена вех. Это процесс болезненный, но неизбежный.

Путин считает, что впереди - самое непредсказуемое десятилетие.

"Будущее мирового устройства формируется на наших глазах. Мы должны принять каждую систему мировоззрения, не навязывая никому единой истины", — подчеркнул президент.

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По материалам: uposters.ru

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