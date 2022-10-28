. Путин: Исторический период безраздельного доминирования Запада завершается

Вадим Карасев

Президент РФ Владимир Путин во время выступления на пленарной сессии XVIII заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай" заявил, что Запад теряет свое лидирующее положение и безраздельное доминирование.

Президент РФ отметил, что европейцы считают, что они лучше других.

"За таким высокомерием они не замечают, что стали периферией, вассалами", — сказал Путин.

Национальный лидер заявил, что сейчас происходит смена вех. Это процесс болезненный, но неизбежный.

Путин считает, что впереди - самое непредсказуемое десятилетие.

"Будущее мирового устройства формируется на наших глазах. Мы должны принять каждую систему мировоззрения, не навязывая никому единой истины", — подчеркнул президент.