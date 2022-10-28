. Путин отреагировал на заявления об обстреле Запорожской АЭС Россией

Вадим Карасев

Путин назвал «сбрендившими» утверждающих, что Россия сама обстреливает Запорожскую АЭС

Президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии международного дискуссионного клуба «Валдай» отреагировал на заявления о том, что Россия сама обстреливает Запорожскую атомную электростанцию АЭС. Трансляция его выступления доступна на официальном сайте мероприятия.

Подобные высказывания он назвал бредом. «Так прямо иногда говорят, постоянно намекают на то, что мы обстреливаем Запорожскую атомную электростанцию. Они сбрендили совсем? Мы же контролируем эту АЭС, там же войска находятся наши», — заявил российский лидер.

Глава государства также рассказал о беседе с одним из западных лидеров, который попросил убрать тяжелое вооружение с Запорожской АЭС. По словам Путина, он ответил согласием. Однако затем Запад вновь потребовал убрать тяжелое вооружение. «Они там, они даже отказались жить в гостинице, живут прямо на территории АЭС, они своими глазами видят, что происходит, кто стреляет, откуда снаряды летят», — отметил он. Российский лидер добавил, что «никто не говорит о том, что украинские войска обстреливают АЭС».

8 октября премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о переходе ЗАЭС в собственность России. 14 октября, Запорожская АЭС перешла на работу по российским стандартам. 24 октября замглавы МИД России Сергей Рябков назвал невозможным вариант отсутствие охраны Запорожской АЭС со стороны Москвы.