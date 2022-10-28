. Путин: Пока ядерное оружие существует, всегда есть опасность его использования

Вадим Карасев

Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай" заявил, что в самом существовании ядерного оружия есть опасность его использования.

"Пока ядерное оружие существует, всегда существует опасность его применения", - сказал глава государства.

Президент выразил уверенность в том, что "цель сегодняшней возни вокруг ядерных угроз и возможного применения ядерного оружия" очень примитивная и обусловлена тем, что диктат западных стран, их попытка надавить на всех участников международного общения, в том числе на нейтральные или дружественные для РФ страны, заканчивается пока ничем.

По мнению главы государства, Запад ищет дополнительные аргументы для того, чтобы убедить их в том, что "нужно всем вместе противостоять России".

"Провокации с ядерным оружием, нагнетание самого тезиса о возможном применении ядерного оружия со стороны России используются именно для достижения этой цели - повлиять на наших друзей, на наших союзников, повлиять на нейтральные государства и сказать им: смотрите, кого вы поддерживаете, какая Россия страшная страна, не надо ее больше поддерживать, не надо с ней сотрудничать, не надо у нее ничего закупать и ничего ей продавать", - сказал Путин.

Президент подчеркнул, что в Москве "ничего никогда не говорили по поводу возможного применения Россией ядерного оружия, а только намеками отвечали на те заявления, с которыми выступали лидеры западных стран", в частности бывший премьер-министр Великобритании Лиз Трасс.

При этом глава государства отметил, что Трасс была "немножко не в себе", делая заявления по поводу возможного применения ядерного оружия.

"Госпожа Лиз Трасс, недавний премьер-министр Великобритании, прямо сказала в разговоре с представителем прессы, что Великобритания - ядерная держава, в обязанности премьер-министра входит возможное применение, и я сделаю это. Это не дословно, но близко к тексту, - указал глава российского государства. - И никто ведь никак не отреагировал. Ну допустим, она ляпнула там, девушка немножко не в себе, как можно говорить такие вещи публично, но поправили бы ее. В Вашингтоне публично сказали бы, мы к этому не имеем никакого отношения. <…> Но ведь молчат все. А что мы должны думать? Мы думаем, что это согласованная позиция, что нас начинают шантажировать".