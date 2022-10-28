. Путин заявил, что никто и никогда не будет диктовать России, какое общество строить

Вадим Карасев

Президент РФ Владимир Путин во время выступления на пленарной сессии XVIII заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай" завил, что никто и никогда не сможет диктовать России, какое общество и на каких принципах следует строить.

"Традиционные ценности — не какой-то фиксированный сборник постулатов, нет. Это чрезвычайно важный общий фундамент, на котором мы должны строить свое будущее", — отметил президент.

Он подчеркнул, что попытки Запада загнать всех под один шаблон обречены.

Глава государства отметил, что если западные элиты полагают, что могут внедрить в сознание своих людей странные ценности — так тому и быть. Путин подчеркнул, что Россия в их внутренние вопросы не вмешивается и не собирается этого делать, в отличие от Запада.

"Но они не имеют права требовать от других следовать тому же направлению", — сказал Путин.