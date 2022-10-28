. Путин заявил, что новые центры мирового развития уже могут успешно конкурировать с Западом

Вадим Карасев

Президент РФ Владимир Путин во время выступления на пленарной сессии XVIII заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай" заявил, что новые центры мирового развития уже могут успешно конкурировать с Западом.

Президент отметил, что центры мирового развития обладают разными разработками и могут конкурировать с западными транснациональными компаниями.

"Как обстоит дело сегодня? Если Запад продает другим странам лекарства или семена, приказывают убить фармацевтику и селекцию. Стоит только рынок открыть, все — местный производитель лег", — заявил Путин.

Отдельно глава государства указал на то, что Запад использует доллар как оружие, тем самым дискредитируя институт международных финансов.

Путин заявил, что Запад "цап-царап, и прикарманил наши золотовалютные резервы". Однако переход к национальным валютам будет активно набирать обороты, и это неизбежно, подчеркнул президент.