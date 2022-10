. QUByte Interactive анонсировали сразу 5 новых игр из общей линейки QUByte Classics

Вадим Карасев





Издательство QUByte Interactive анонсировало в рамках собственного мероприятия сразу 5 новых игр, которые продолжают линейку QUByte Classics. Все эти игры выйдут на Xbox One, Playstation 4 и Switch, оптимизированные версии для Xbox Series X | S и Playstation 5 не заявлены. Все проекты — обновленная классика: с SEGA, Nintendo 64 и других классических платформ.

Вот проекты, которые были представлены.

Iron Commando

Legend

Glover

Brave Battle Saga: The Legend of The Magic Warrior

Legend of Wukong

Watch this video on YouTubeWatch this video on YouTubeWatch this video on YouTubeWatch this video on YouTubeWatch this video on YouTube