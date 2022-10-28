. Реальную боеготовность армии США поставили под вопрос

Вадим Карасев

Shukan Gendai: реальная боеготовность армии США оказалась под вопросом

Армия США столкнулась с проблемами, которые ставят под вопрос ее реальную боеготовность. На это газете Shukan Gendai указал эксперт Кадзухико Фудзи, также занимающий пост главного консультанта НИИ экономики, промышленности и торговли при Министерстве экономики и промышленности Японии.

Он обратил внимание на то, что американские арсеналы в значительной степени опустели из-за передачи вооружений Украине в качестве военной помощи. В результате широко известные противотанковые комплексы Javelin и реактивные системы залпового огня HIMARS оказались «в дефиците».

Однако, по словам Фудзи, не меньшую озабоченность в Пентагоне вызывает нехватка личного состава. Причем недобор в войсках складывается по ряду причин, одной из которых является ожирение у обратившихся к рекрутерам. Дело в том, что военная служба перестала быть престижной, и теперь к рекрутерам обращаются американцы из бедных слоев населения, не имеющие возможность качественно питаться, довольствуясь фастфудом. Как итог, всего 23 процента жителей США в возрасте от 17 до 24 лет более или менее пригодны к службе.

Причиной падения престижа армии стало большое количество погибших американских солдат за последнее десятилетие. Еще больше солдат вернулись на родину с посттравматическим стрессовым расстройством и покончили жизнь самоубийством. В результате лишь девять процентов молодых людей высказывают намерение поступить на военную службу, что стало самым низким числом с 2007 года.