. Регина Тодоренко не смогла сдержать эмоции и устроила истерику
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Регина Тодоренко не смогла сдержать эмоции и устроила истерику

Регина Тодоренко не смогла сдержать эмоции и устроила истерику
Ведущая Регина Тодоренко призналась почему не может сдержаться. Телеведущая призналась, что сильно устала от участия в шоу «Ледниковый период». Она совмещает изнурительные тренировки и выступления с заботой о маленьком сыне, которому нет еще и четырех месяцев. Во время подготовки шоу вместо отдыха ей приходится заниматься с ребенком. Из-за отсутствия времени на восстановление молодая мама находится в нестабильном состоянии. Накануне Тодоренко разрыдалась во время примерки платья для нового образа. Ей показалось, что наряд был плохо сшит. Ведущая закатила истерику, за которую она позже оправдалась в Сети.
«Разрыдалась сегодня из-за плохо сшитого платья.  Хотя платье — это всего лишь предлог. На самом деле за всем этим стоят накопленные эмоции, которым я не даю выплеска. Есть над чем работать!» — объяснила Регина. Несмотря на эмоциональный всплеск, Тодоренко даже не задумывается о том, чтобы бросить съемки в шоу Первого канала. Ведущая ответственно подходит к выполнению договоренностей, жертвуя и временем, которое она могла бы провести с семьей, и своим здоровьем. А вот Даню Милохина ничто не остановило от нарушения контрактных обязательств. Он на днях отказался из-за усталости от участия и сбежал в Дубай. Он подвёл продюсеров шоу, а также свою партнершу Евгению Медведеву. Известно, что сейчас создатели проекта заняты поиском нового партнера для фигуристки. Что касается Милохина, то его ждут большие штрафы за его поступок, а также проблемы с получением работы на ТВ в будущем.
# Шоу-бизнес Тодоренко Регина
По материалам: z-aya

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