. Рианна выпустила первую за шесть лет песню

Вадим Карасев

Рианна выпустила первую с 2016 года песню Lift Me Up к фильму «Черная пантера»

Барбадосская певица Рианна выпустила первую с 2016 года песню. Трек доступен на официальном YouTube-канале певицы.

Композиция под названием Lift Me Up в память об актере Чедвике Боузмане вышла в качестве саундтрека к фильму «Черная пантера: Ваканда навсегда», премьера которого состоится 11 ноября. Это первая сольная песня Рианны, выпущенная за шесть лет. Над ней певица работал совместно с нигерийской исполнительницей Tems, композитором Людвиг Йоранссон и режиссером «Черной пантеры» Райаном Куглером.

Предыдущий трек Sledgehammer к картине «Стартрек: Бесконечность» Рианна записала в 2016 году. В 2017-м певица также выпускала совместные композиции с Фьючером (Selfish), N.E.R.D. (Lemon), DJ Khaled (Wild Thoughts), Кендриком Ламаром (Loyalty) и PartyNextDoor (Believe It).

Последний альбом Рианны Anti вышел в 2016 году. После его релиза Рианна приостановила свою сольную музыкальную карьеру, посвятив себя бизнесу. В 2017 году она основала косметический бренд Fenty Beauty, а позднее запустила линию нижнего белья Savage x Fenty. По итогам 2018 года восьмикратная обладательница «Грэмми» попала в рейтинг самых высокооплачиваемых певиц мира по версии журнала Forbes. В мае 2022 года у исполнительницы родился сын от рэпера A$AP Rocky.

Ранее сообщалось о том, что Рианна выступит на сцене впервые за пять лет. Уточнялось, что исполнительница даст концерт на Супербоуле-2023 12 февраля в американском штате Аризона.