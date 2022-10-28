. RoboQuest в Game Pass на приставках Xbox выйдет в январе 2023 года
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

RoboQuest в Game Pass на приставках Xbox выйдет в январе 2023 года

RoboQuest в Game Pass на приставках Xbox выйдет в январе 2023 года


RoboQuest анонсировали для подписки Game Pass еще в 2021 году. В начале 2022 года проект вышел в раннем доступе в Game Pass для PC, но на приставках Xbox его все еще нет. Похоже, что ожидать его следует на консолях в конце января 2023 года.

Французское подразделение Xbox в официальном блоге разместило отчет с Paris Games Week 2022. В этом отчете говорится, что RoboQuest в раннем доступе на приставках Xbox выходит «в конце января 2023 года». Указано, что скоро разработчики поделятся новыми деталями про консольный релиз.

RoboQuest — шутер с элементами рогалика, который активно развивается в стадии раннего доступа. Проект уже получил немало положительных отзывов от игроков, в Steam у него более 3,5 тысяч отзывов, которые «Очень положительные».


Watch this video on YouTube
# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

Последние новости

Летчик Ярошенко рассказал о принципах будущей работы в Общественной палате
Летчик Ярошенко рассказал о принципах будущей работы в Общественной
Даня Милохин платил сумасшедшие деньги за съемную квартиру, которую убил
Даня Милохин платил сумасшедшие деньги за съемную квартиру, которую
Константин Богомолов оказался плохой женой, заявил депутат
Константин Богомолов оказался плохой женой, заявил депутат
Очередной зарубежный банк перестал обслуживать карты «Мир»
Очередной зарубежный банк перестал обслуживать карты «Мир»
Президент ФРГ заявил об эпохальном разрыве в отношениях с Россией
Президент ФРГ заявил об эпохальном разрыве в отношениях с Россией
Польша обнародовала полный список репарационных требований к Германии
Польша обнародовала полный список репарационных требований к Германии
Подборка людей, не отличающихся умом и сообразительностью (14 фото)
Подборка людей, не отличающихся умом и сообразительностью (14 фото)
RoboQuest в Game Pass на приставках Xbox выйдет в январе 2023 года
RoboQuest в Game Pass на приставках Xbox выйдет в январе 2023 года
Доктор Мясников назвал распространенную ошибку при лечении насморка
Доктор Мясников назвал распространенную ошибку при лечении насморка
Салибеков с новой пассией отдыхает в изоляторе
Салибеков с новой пассией отдыхает в изоляторе
Сохраняем полезные свойства: как заготовить свежую зелень на зиму
Сохраняем полезные свойства: как заготовить свежую зелень на зиму
Медсестра хосписа раскрыла способ избавиться от страха смерти
Медсестра хосписа раскрыла способ избавиться от страха смерти

Топ на сегодня

Фил Спенсер считает, что сегодняшняя метавселенная — это просто «плохие игры»
Фил Спенсер считает, что сегодняшняя метавселенная — это просто
Внимание магнитные бури: график геоударов в ноябре 2022 года
Внимание магнитные бури: график геоударов в ноябре 2022 года
"Будут капать миллионы": вместо обещанного бара Настя Ивлеева получила многомиллионный иск в суд
"Будут капать миллионы": вместо обещанного бара Настя
Канье Уэста заподозрили в восхищении Гитлером
Канье Уэста заподозрили в восхищении Гитлером
В ДНР прокомментировали выступление Путина на «Валдае»
В ДНР прокомментировали выступление Путина на «Валдае»

Еще по теме

Новинка в Game Pass — игра Roboquest стала доступна по подписке на PC
Официально: Популярный «выживач» Valheim выходит на Xbox и в Game Pass
Little Witch in the Woods выходит на Xbox в мае — сразу в Game Pass
Edge of Eternity уже доступна на Xbox и в Game Pass