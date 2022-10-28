. RoboQuest в Game Pass на приставках Xbox выйдет в январе 2023 года

Вадим Карасев





RoboQuest анонсировали для подписки Game Pass еще в 2021 году. В начале 2022 года проект вышел в раннем доступе в Game Pass для PC, но на приставках Xbox его все еще нет. Похоже, что ожидать его следует на консолях в конце января 2023 года.

Французское подразделение Xbox в официальном блоге разместило отчет с Paris Games Week 2022. В этом отчете говорится, что RoboQuest в раннем доступе на приставках Xbox выходит «в конце января 2023 года». Указано, что скоро разработчики поделятся новыми деталями про консольный релиз.

RoboQuest — шутер с элементами рогалика, который активно развивается в стадии раннего доступа. Проект уже получил немало положительных отзывов от игроков, в Steam у него более 3,5 тысяч отзывов, которые «Очень положительные».

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