. Россияне потратили на успокоительные 19 миллиардов рублей в 2022 году
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Россияне потратили на успокоительные 19 миллиардов рублей в 2022 году

Россияне потратили на успокоительные 19 миллиардов рублей в 2022 годуРоссияне купили успокоительных на 19 миллиардов рублей с января по сентябрь 2022 года

С января по сентябрь 2022 года россияне приобрели успокоительные препараты в на сумму 18,9 млрд рублей — это больше, чем за весь пошлый год. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на Центр развития перспективных технологий.

Всего за 9 месяцев было куплено 108 млн упаковок успокоительных и 8,4 млн упаковок антидепрессантов. Антидепрессанты пользовались наибольшим спросом среди жителей Москвы и Санкт-Петербурга, а успокоительные особенно популярны в Псковской, Тверской и Тамбовской областях. Такая тенденция объясняется повышением общей тревожности населения.

Повышенный спрос не станет причиной дефицита препаратов. Как отмечают специалисты, запаса успокоительных хватит на полгода, антидепрессантов — на семь месяцев.

Ранее россиянам подсказали способы справиться с заеданием стресса. Нутрициолог Елена Свиридова отметила, что в этом помогут прогулки.

# Россия Россия
По материалам: lenta.ru

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