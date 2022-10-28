. Салибеков с новой пассией отдыхает в изоляторе
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Салибеков с новой пассией отдыхает в изоляторе

Салибеков с новой пассией отдыхает в изоляторе
Кажется, Тигран Салибеков действительно воспринимает нахождение в изоляторе как своеобразный отдых. Сейчас он находится там со своей новой девушкой Дианой из-за прогулки за ворота. По мнению Тиграна Салибекова, нахождение в карцере Дом-2 — это отличный отдых от работы и серых будней. В этот раз а изолятор он угодил со своей новой девушкой — Дианой. Не понятно, зачем на Поляне огорожена территория, если участники её постоянно пересекают? Они нарушили правила, но Тиграну это по душе, ведь он может спокойно выспаться, поэкспериментировать с укладками и ходить в душ без очереди.

В один момент Диана решила обернуться спиной с Салибекову и лицом к другому парню, желая слиться под давлением своей бабушки. Однако Тигран оказался не так прост. Он не желает отпускать девушку, которая делает его счастливым и вызывает учащённый пульс.

Интересно, как парень будет добиваться Диану? Снова прибегнет к старой схеме — лезгинке и оголенному телу? Не так давно в изоляторе он флиртовал с Марией Писаренко, но девушка не захотела становиться временной игрушкой и решила вернуться к Владу Дубровскому. Интересно, как изолятор повлияет на отношения Ди и Тиграна? Это поможет им сблизиться?
# Шоу-бизнес
По материалам: life-dom2

Последние новости

Доктор Мясников назвал распространенную ошибку при лечении насморка
Доктор Мясников назвал распространенную ошибку при лечении насморка
Салибеков с новой пассией отдыхает в изоляторе
Салибеков с новой пассией отдыхает в изоляторе
Сохраняем полезные свойства: как заготовить свежую зелень на зиму
Сохраняем полезные свойства: как заготовить свежую зелень на зиму
Медсестра хосписа раскрыла способ избавиться от страха смерти
Медсестра хосписа раскрыла способ избавиться от страха смерти
В Госдуме предупредили Запад об угрозе вселенской катастрофы
В Госдуме предупредили Запад об угрозе вселенской катастрофы
Художница превращает людей в живые картины (15 фото)
Художница превращает людей в живые картины (15 фото)
Дерипаска со словами «терять уже давно нечего» предложил снизить курс рубля
Дерипаска со словами «терять уже давно нечего» предложил снизить курс
Безверхова не может уйти с Дом-2 из-за мамы и сына
Безверхова не может уйти с Дом-2 из-за мамы и сына
Северная Корея запустила две ракеты в сторону Японии
Северная Корея запустила две ракеты в сторону Японии
Путин заявил, что никто и никогда не будет диктовать России, какое общество строить
Путин заявил, что никто и никогда не будет диктовать России, какое
Рианна выпустила первую за шесть лет песню
Рианна выпустила первую за шесть лет песню
Президент: Россия не бросает вызов Западу. Россия отстаивает свое право на существование
Президент: Россия не бросает вызов Западу. Россия отстаивает свое

Топ на сегодня

Фил Спенсер считает, что сегодняшняя метавселенная — это просто «плохие игры»
Фил Спенсер считает, что сегодняшняя метавселенная — это просто
Внимание магнитные бури: график геоударов в ноябре 2022 года
Внимание магнитные бури: график геоударов в ноябре 2022 года
"Будут капать миллионы": вместо обещанного бара Настя Ивлеева получила многомиллионный иск в суд
"Будут капать миллионы": вместо обещанного бара Настя
Канье Уэста заподозрили в восхищении Гитлером
Канье Уэста заподозрили в восхищении Гитлером
В ДНР прокомментировали выступление Путина на «Валдае»
В ДНР прокомментировали выступление Путина на «Валдае»

Еще по теме

Тигран Салибеков угодил в изолятор за нарушение правил
Бабушка новой пассии мешает счастью Тиграна Салибекова
Юлия Салибекова радуется, что суд отказал Тиграну в апелляции
«Поматросила и бросила» — Белая не желает возвращаться на Дом-2