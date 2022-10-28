. Салибеков с новой пассией отдыхает в изоляторе

Вадим Карасев

По мнению Тиграна Салибекова, нахождение в карцере Дом-2 — это отличный отдых от работы и серых будней. В этот раз а изолятор он угодил со своей новой девушкой — Дианой. Не понятно, зачем на Поляне огорожена территория, если участники её постоянно пересекают? Они нарушили правила, но Тиграну это по душе, ведь он может спокойно выспаться, поэкспериментировать с укладками и ходить в душ без очереди.В один момент Диана решила обернуться спиной с Салибекову и лицом к другому парню, желая слиться под давлением своей бабушки. Однако Тигран оказался не так прост. Он не желает отпускать девушку, которая делает его счастливым и вызывает учащённый пульс.Интересно, как парень будет добиваться Диану? Снова прибегнет к старой схеме — лезгинке и оголенному телу? Не так давно в изоляторе он флиртовал с Марией Писаренко, но девушка не захотела становиться временной игрушкой и решила вернуться к Владу Дубровскому. Интересно, как изолятор повлияет на отношения Ди и Тиграна? Это поможет им сблизиться?