. Секреты счастливой любви для рожденных в год Кролика

Вадим Карасев

Всем хочется быть счастливыми в любви и иметь рядом приятного, доброго и понимающего человека. Рожденные в год Кролика не могут без любви, поэтому крайне необходимо взять на заметку секреты, о которых пойдет речь далее.

Есть много магических рецептов для укрепления любви между супругами, но самая главная магия всегда там, где царит взаимопонимание. Чтобы в отношениях у людей, рожденных в 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999 году, всегда все было хорошо, важно помнить о маленьких следующих хитростях и важных советах.

Нужно научиться принимать отказ

Рожденные в год Кролика — это люди, которые очень напористы в вопросах, связанных с отношениями. Они порой идут до конца, не воспринимая чужой отказ как нечто плохое. В очень редких случаях им помогает это получить то, чего они хотят, но гораздо чаще им, наоборот, отдаляет их от человека, который им нравится. Очень опасно проявлять чрезмерную настойчивость, особенно в самом начале отношений. Это может отпугнуть кого угодно.

Хитрость — худший их пороков

Крысы часто хитрят в отношениях, что выливается в крупные ссоры. Они любят добиваться своего манипуляциями или безобидным мошенничеством. Этого делать нельзя, потому что как только вторая половинка поймет, что ею играют как хотят, последствия окажутся непредсказуемыми и необратимыми.

Давайте партнеру свободу

Крысы крайне любвеобильны. Им нужно, чтобы любимый человек всегда был рядом, но это не всегда хорошо отражается на отношениях. Нужно периодически давать друг другу отдых. Если этого не делать, любовь быстро сойдет на нет. Личное пространство должно быть у каждого из партнёров. Важно помнить об этом всегда.

Нужно принимать решения только за себя

Крысы — заботливые люди, поэтому они любят принимать решения за всю свою семью, но делать этого лучше не стоит. Дело в том, что вторая половинка может взбунтоваться и подумать, что причиной такого поведения является эгоизм Крысы. Рожденные в год этого животного должны перестать проявлять инициативу там, где важно сначала обговорить тонкости и важные моменты с любимым человеком.

Желательно избавиться от грубости

Крысы нередко дают волю языку, что не сулит абсолютно ничего хорошего. Особенно важно держать язык за зубами во время споров и выяснения отношений. Если Крысы хотят, чтобы их отношения прожили дольше, нужно научиться выражать свои мысли спокойно, без нервов и без перехода на личности. Особенно это касается мужчин данного года рождения.

Пробуйте новое

Крысы не отличаются консервативностью в любви, но нередко боятся попробовать что-то новое, чтобы привнести в них изюминку. Нужно устраиваться необычные свидания, дарить необычные подарки и в целом быть чуть более креативными.