. «Скоро» студия CD Projekt RED расскажет о The Witcher 3 для Xbox Series X | S
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«Скоро» студия CD Projekt RED расскажет о The Witcher 3 для Xbox Series X | S

«Скоро» студия CD Projekt RED расскажет о The Witcher 3 для Xbox Series X | S


Студия CD Projekt RED в последнее время старается не называть точную дату выхода того или иного проекта, пока он точно не будет готов. Если они называют сроки на несколько месяцев вперед — часто такие планы срываются и переносятся. Так происходит и с оптимизированной версией The Witcher 3 до приставок нового поколения, которую изначально планировали выпустить еще в 2021 году, потом в первые 2 квартала 2022 года, а теперь расплывчатая дата релиза обновления — это 4 квартал 2022 года.

Похоже, что апдейт все же выйдет до конца года. Несколько недель назад в рамках отчета для инвесторов польские разработчики подтвердили, что планы не изменились и The Witcher 3 для Xbox Series X | S и Playstation 5 появится до конца года. Сегодня они вновь это подтвердили, в социальных сетях на запрос игрока команда CD Projekt RED пообещала предоставить «скоро» информацию о next-gen обновлении The Witcher 3.


Напомним, обновление для The Witcher 3 будет распространяться бесплатно для игроков, которые имеют копию проекта для Xbox One или Playstation 4. При этом, игра должна похорошеть не только графически, но и получить некоторый новый контент.

# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

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