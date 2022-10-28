. Сохраняем полезные свойства: как заготовить свежую зелень на зиму
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Сохраняем полезные свойства: как заготовить свежую зелень на зиму

Сохраняем полезные свойства: как заготовить свежую зелень на зиму

Чтобы заготовить на зиму свежую зелень, нужно знать некоторые секреты. Алекс Якутов, который является шеф-поваром программы «На ножах», рассказал, как даже зимой сохранить аромат душистых трав.

Как заготовить зелень на зиму

В современном мире трудно представить вкуснейшие изысканные блюда без зелени. Летом с этим продуктом нет никаких проблем, ведь растения есть у каждого, кто проживает в частном доме или имеет дачу. Да и на рынке они продаются по доступной цене.

А вот чтобы заморозить в морозильной камере, нужно знать, как правильно это делать. Ведь тот же укроп должен не просто присутствовать в блюде в качестве украшения, но и отдавать свои ароматные вкусовые качества.

Возьмите петрушку прямо с корнем, хорошо вымойте от земли, закиньте в блендер и измельчите ее. Полученную массу выложите на противень и поместите в духовку на 10 часов. Сушить нужно при низкой температуре с открытой дверцей.


После того, как она высохнет, снимите сухой пласт, разломайте и снова отправьте в блендер. Перебивать лучше сразу с солью и перцем. В итоге вы получите отличную приправу без добавок и химии. По возможности можно добавить паприку. Далее расфасуйте приправу по сухим емкостям. Добавляйте ее в каши и супы.

Как высушить зелень на зиму

Укроп и петрушку можно высушить по греческой технологии. Для этого растения срезайте прямо пучками, обвязывайте в пучки и отправляйте на балкон. Высушенную зелень замотайте в пленку. Перед тем, как отправить в блюдо, достаточно просто потереть руками до мелкой крошки. Благодаря такому способу можно легко сохранить аромат трав.


Если у вас нет места для хранения, например, того же балкона, перетирайте пучки сразу и помещайте в банки. Помните, что емкости должны быть плотно закрыты, чтобы внутрь не попала влага. Иначе с сушеной зеленью можно будет попрощаться.

Если нет балкона, чтобы высушить растения, вспомните старый метод наших бабушек. Просто нарежьте травы и разложите их на подоконнике на кухне. Или отправьте сушиться в духовку при температуре 60 градусов. Во втором варианте понадобится практически целый день.

Хорошо, если в вашем кухонном арсенале имеется сушилка для овощей. В ней можно высушить все: курагу, клубнику, зелень и даже мясо. Вещь очень полезная.

Как заморозить базилик и кинзу

Кинза и базилик отличаются очень насыщенным вкусом и ароматом. Их лучше замораживать. Можно делать это порциями, например, в формах для льда. После полной заморозки кубики отправьте в один пакет. Когда будет нужно, доставайте их и используйте.


Для гарниров укроп и петрушку можно заморозить с маслом. На одну пачку понадобятся три столовые ложки сушеной зелени. Растопите масло и перемешайте с травами. Готовый продукт отправьте в морозильную камеру на пару минут.

Достаньте из морозилки и сформируйте руками прямоугольник. После этого оберните масло пищевой пленкой заморозьте его. Перед заморозкой можно сделать ножом отметины, условно как бы поделив плитку на части. В таком случае вы будете просто отламывать по кусочкам готовый продукт. Зимой заготовку можно добавлять в каши, супы, рис, макароны.

# Общество Еда
По материалам: rsute

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