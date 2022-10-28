. США решили не вводить "потолок цен" на российскую нефть до выборов в Конгресс
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США решили не вводить "потолок цен" на российскую нефть до выборов в Конгресс

США решили не вводить "потолок цен" на российскую нефть до выборов в Конгресс

Вашингтон не станет вводить "потолок цен" нефть из России до ноябрьских промежуточных выборов в Конгресс. Об этом пишет Wall Street Journal, ссылаясь на источники в правительстве США.

"Официальные лица не планируют установить уровень потолка цен до проведения промежуточных выборов в США 8 ноября", - отмечает издание.

Соединённые Штаты до сих пор не кодифицировали условия "потолка", а официальные представители государства ограничились лишь приблизительными цифрами. Отсутствие финальных условий по ограничениям, предположительно, связано с ожиданиями волатильности на нефтяном рынке перед 5 декабря. Именно тогда вступит в силу европейское эмбарго на поставки российской нефти.


В минувший четверг Bloomberg, ссылаясь на источники, передавал, что Белый Дом пересматривает цифру "потолка цен" в сторону смягчения.

13 октября министр финансов Соединенных Штатов Джанет Йеллен впервые озвучила предполагаемый потолок цены на российскую нефть: "60 с чем-то" долларов США за баррель. Ранее в США заявили, что новые санкции против России, в которые вошли ограничения цен на нефть и нефтепродукты, будут вводиться в три этапа.

Вице-премьер РФ Александр Новак подчеркивалл, что Москва не будет поставлять нефть и нефтепродукты странам, которые поддержат ограничения. Такие предложения Новак назвал абсурдом и вмешательством в рыночные механизмы.

В сентябре Пекин отказался поддерживать инициативу. Представитель МИД КНР Мао Нин заявила, что "Большой семёрке" стоит пересмотреть этот вопрос и предпринять конструктивное решение, а не наоборот. Китай и Индия являются крупнейшими потребителями российской нефти после введения санкций: за первое полугодие 2022-го года КНР импортировала 290 млн тонн топлива, Индия – 136 млн тонн.

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По материалам: uposters.ru

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